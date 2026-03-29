Gram ve çeyrek altın 29 Martta hangi seviyeye ulaştı?
Gram ve çeyrek altın fiyatları 29 Mart 2026 itibarıyla güncellendi. Ons ve iç piyasa verileriyle altın fiyatlarında son durum takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.03.2026 10:08
Haber Güncellenme Tarihi: 29.03.2026 10:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Altın fiyatları 29 Mart 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların gündeminde yer aldı. Günün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel veriler araştırılırken, fiyat seviyeleri piyasa katılımcıları tarafından yakından izleniyor.
Güncel verilere göre gram altın 6.418,21 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 12.053,00 TL satış fiyatıyla kaydedildi. Uluslararası piyasalarda ons altın ise 4.493,98 dolar seviyesinde bulunuyor.
Altın fiyatlarında iç piyasadaki döviz kuru hareketleri ile küresel ons fiyatındaki değişim belirleyici olurken, yatırımcıların yeni hafta açılışında oluşacak fiyatlamalara odaklandığı görülüyor.
Yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne durumda
Yarım altın 23.101,00 TL, tam altın 43.545,74 TL ve cumhuriyet altını 44.864,00 TL satış fiyatıyla listelendi. Gremse altın ise 109.198,28 TL seviyesinde işlem görüyor.
Ons altın ve küresel fiyatlama ilişkisi
Ons altın fiyatı 4.493,98 dolar seviyesinde seyrederken, küresel piyasalardaki fiyatlama ile yurt içi altın fiyatları arasındaki korelasyon izlenmeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte açıklanacak makroekonomik verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi takip edilecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
