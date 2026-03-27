ABD ve İsrail İran’daki çelik tesislerini vurdu. Huzistan ve İsfahan eyaletlerindeki iki büyük üretim tesisine düzenlenen hava saldırılarında kritik altyapıların hedef alındığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 18:05
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 18:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ve İsrail, 2026 yılında İran’ın Huzistan ve İsfahan eyaletlerinde bulunan çelik üretim tesislerine hava saldırısı düzenledi.
Hedef alınan tesisler ve hasar durumu
Huzistan eyaletindeki Huzistan Çelik Fabrikası ile İsfahan eyaletinde bulunan Mobarakeh Çelik Fabrikası saldırıların hedefinde yer aldı. Mobarakeh tesisinde bir elektrik trafo merkezi ile alaşımlı çelik üretim hattının vurulduğu ve üretim altyapısında hasar oluştuğu bildirildi.
Huzistan Çelik Fabrikası’nda ise depo hangarlarının hedef alındığı ve tesis içerisinde fiziksel hasar meydana geldiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre üretim süreçlerine ilişkin etkilerin boyutu netlik kazanmadı.
Sanayi üretimine olası etkiler izleniyor
Saldırıların İran’ın çelik üretim kapasitesi ve tedarik zinciri üzerindeki etkileri henüz resmi kurumlar tarafından detaylandırılmadı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD ve İsrail İran’daki çelik tesislerini vurdu
ABD ve İsrail İran’daki çelik tesislerini vurdu. Huzistan ve İsfahan eyaletlerindeki iki büyük üretim tesisine düzenlenen hava saldırılarında kritik altyapıların hedef alındığı bildirildi.
ABD ve İsrail, 2026 yılında İran’ın Huzistan ve İsfahan eyaletlerinde bulunan çelik üretim tesislerine hava saldırısı düzenledi.
Hedef alınan tesisler ve hasar durumu
Huzistan eyaletindeki Huzistan Çelik Fabrikası ile İsfahan eyaletinde bulunan Mobarakeh Çelik Fabrikası saldırıların hedefinde yer aldı. Mobarakeh tesisinde bir elektrik trafo merkezi ile alaşımlı çelik üretim hattının vurulduğu ve üretim altyapısında hasar oluştuğu bildirildi.
Huzistan Çelik Fabrikası’nda ise depo hangarlarının hedef alındığı ve tesis içerisinde fiziksel hasar meydana geldiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre üretim süreçlerine ilişkin etkilerin boyutu netlik kazanmadı.
Sanayi üretimine olası etkiler izleniyor
Saldırıların İran’ın çelik üretim kapasitesi ve tedarik zinciri üzerindeki etkileri henüz resmi kurumlar tarafından detaylandırılmadı.
