A Milli Takım Romanya galibiyetiyle finale çıktı. Türkiye, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde tek golle kazanırken finaldeki rakibi merak konusu oldu.
Haber Giriş Tarihi: 26.03.2026 23:27
Haber Güncellenme Tarihi: 26.03.2026 23:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart 2026’da İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda Romanya ile karşı karşıya geldi. Türkiye, mücadeleyi 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun golüyle 1-0 kazanarak finale yükseldi. Bu sonuçla Milli Takım, Dünya Kupası bileti için son aşamaya geçerken gözler final eşleşmesine çevrildi.
Ferdi Kadıoğlu’nun golü sonucu belirledi
Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın kontrollü oyunuyla 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya daha etkili başlayan Türkiye, 53. dakikada Arda Güler’in savunma arkasına gönderdiği pası değerlendiren Ferdi Kadıoğlu’nun golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Ay-Yıldızlı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.
İkinci gol fırsatları değerlendirilemedi
Milli Takım, ikinci yarıda farkı artırmaya yaklaştı. 61. dakikada Kenan Yıldız’ın şutunda top üst direkten dönerken, 72. dakikada Arda Güler’in uzaktan vuruşunu kaleci kornere çeldi. Romanya ise 77. dakikada Mihaila ile direğe takıldı.
Finalde rakip Slovakya veya Kosova
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmak için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda oynanacak final mücadelesini kazanan taraf turnuvaya katılma hakkı elde edecek. Play-off sürecinin tamamlanmasıyla birlikte turnuvaya katılacak son takımlar netleşecek.
Kadro tercihleri ve eksikler
Teknik direktör Vincenzo Montella, kalede Uğurcan Çakır’a görev verirken savunmada Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’nu tercih etti. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız görev aldı. Forvette ise Kerem Aktürkoğlu forma giydi.
Sakatlıkları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik kadroda yer almadı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden takip etti.
Tüpraş Stadyumu’nda yoğun atmosfer
Tüpraş Stadyumu, 4,5 yıl aradan sonra yeniden milli maça ev sahipliği yaptı. Tribünlerde Türk bayrakları dağıtılırken, karşılaşma öncesinde mehter takımı performans sergiledi. Yaklaşık 2 bin 500 Romanya taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar