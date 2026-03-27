Galatasaray Fenerbahçe derbisi zaman oynanacak?

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak sorusu yanıt buldu. TFF, Trendyol Süper Lig’de 29, 30 ve 31. hafta programını duyurdu, derbi tarihi netleşti.
Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 18:11
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 18:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 29, 30 ve 31. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı. Açıklanan takvime göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Derbi haftasına yönelik planlamalar ve yayın akışı detayları da bu programla birlikte netlik kazandı.
Derbinin tarihi ve saati açıklandı
TFF’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan programa göre Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Ligin kritik dönemine denk gelen mücadele, haftanın en dikkat çeken karşılaşması olarak öne çıktı.
29. hafta programıhafta karşılaşmaları 10 Nisan 2026 Cuma günü başlayacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Antalyaspor saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.
11 Nisan Cumartesi günü Başakşehir - Gençlerbirliği, Alanyaspor - Trabzonspor ve Kayserispor - Fenerbahçe maçları oynanacak.
12 Nisan Pazar günü Konyaspor - Fatih Karagümrük, Göztepe - Kasımpaşa ve Galatasaray - Kocaelispor karşılaşmaları yapılacak.
13 Nisan Pazartesi günü ise Çaykur Rizespor - Gaziantep FK ile Eyüpspor - Samsunspor mücadeleleri tamamlayacak.
30. hafta programıhafta 17 Nisan Cuma günü Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ve Antalyaspor - Konyaspor maçlarıyla başlayacak.
18 Nisan Cumartesi günü Fatih Karagümrük - Eyüpspor, Kocaelispor - Göztepe ve Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.
19 Nisan Pazar günü Kasımpaşa - Alanyaspor, Samsunspor - Beşiktaş ve Trabzonspor - Başakşehir maçları yapılacak.
20 Nisan Pazartesi günü Gaziantep FK - Kayserispor mücadelesiyle hafta kapanacak.
31. hafta programıhafta 24 Nisan Cuma günü Başakşehir - Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.
25 Nisan Cumartesi günü Eyüpspor - Gaziantep FK, Kayserispor - Çaykur Rizespor ve Göztepe - Antalyaspor maçları oynanacak.
26 Nisan Pazar günü Gençlerbirliği - Kocaelispor karşılaşmasının ardından saat 20.00’de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanacak.
27 Nisan Pazartesi günü Alanyaspor - Samsunspor, Konyaspor - Trabzonspor ve Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçlarıyla hafta tamamlanacak.
Program lig yarışını nasıl etkileyecek
Açıklanan fikstürle birlikte takımların kritik haftalardaki maç yoğunluğu ve derbi öncesi oynayacakları karşılaşmalar da netleşti. Özellikle 31. haftadaki derbi öncesi alınacak sonuçlar, puan tablosundaki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek takvim olarak dikkat çekti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar