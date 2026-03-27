İran Hamaney'in son fotoğrafını paylaştı

İran medyası, İsrail ve ABD’nin düzenlediği operasyonlarda hayatını kaybeden eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in vefatından hemen önceye ait olduğu belirtilen güvenlik kamerası kaydını kamuoyuyla paylaştı. Görüntünün, Hamaney’in yaşamını yitirmesinden yalnızca 23 dakika önce kaydedildiği ifade edildi.

Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 19:13
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 19:15
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında diplomatik görüşmelerin devam ettiği süreçte 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri müdahalede bulundu. Operasyon, bölgedeki gerilimi tırmandırdı.

İRAN’DAN BÖLGE ÜLKELERİNE KARŞI HAMLE

İran, gerçekleştirilen müdahalelere yanıt olarak yalnızca İsrail’i değil, aynı zamanda ABD askeri üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki stratejik hedeflere saldırılar düzenledi.

SALDIRILARDA ÖNEMLİ İSİMLER YAŞAMINI KAYBETTİ

ABD ve İsrail’in operasyonlarında, eski İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İran basını tarafından yayınlanan güvenlik kamerası kaydında, Hamaney’in ofisinde bulunduğu anlar yer aldı. Kaydın, vefatından sadece 23 dakika öncesine ait olduğu belirtildi.

SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?

İran'da öldürülen siyasiler

Dini lideri Ali Hamaney

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani

Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani

Savunma Bakanı Ali Nasırzade

İstihbarat Bakanı İsmail Hatib

İran'da öldürülen komutanlar

Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi

Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur

Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani

