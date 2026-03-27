İran medyası, İsrail ve ABD’nin düzenlediği operasyonlarda hayatını kaybeden eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in vefatından hemen önceye ait olduğu belirtilen güvenlik kamerası kaydını kamuoyuyla paylaştı. Görüntünün, Hamaney’in yaşamını yitirmesinden yalnızca 23 dakika önce kaydedildiği ifade edildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 19:13
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 19:15
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında diplomatik görüşmelerin devam ettiği süreçte 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri müdahalede bulundu. Operasyon, bölgedeki gerilimi tırmandırdı.
İRAN’DAN BÖLGE ÜLKELERİNE KARŞI HAMLE
İran, gerçekleştirilen müdahalelere yanıt olarak yalnızca İsrail’i değil, aynı zamanda ABD askeri üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki stratejik hedeflere saldırılar düzenledi.
SALDIRILARDA ÖNEMLİ İSİMLER YAŞAMINI KAYBETTİ
ABD ve İsrail’in operasyonlarında, eski İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin de hayatını kaybettiği bildirildi.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İran basını tarafından yayınlanan güvenlik kamerası kaydında, Hamaney’in ofisinde bulunduğu anlar yer aldı. Kaydın, vefatından sadece 23 dakika öncesine ait olduğu belirtildi.
İran Hamaney'in son fotoğrafını paylaştı
SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?
İran'da öldürülen siyasiler
Dini lideri Ali Hamaney
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani
Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani
Savunma Bakanı Ali Nasırzade
İstihbarat Bakanı İsmail Hatib
İran'da öldürülen komutanlar
Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi
Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur
Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani
