Bakan Fidan: "Bu savaş öyle ya da böyle biter"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan savaş açıklamasıyla Orta Doğu gündemine dair mesaj verdi. Türkiye’nin öncelikleri ve müzakere sürecindeki son durum dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 22:29
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 22:33
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında Orta Doğu’da devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A Haber ekranlarında konuşan Fidan, Türkiye’nin önceliğinin savaşın durdurulması ve yayılmasının önlenmesi olduğunu belirtirken, diplomatik temasların sürdüğünü ifade etti. Açıklamalar, bölgedeki müzakere sürecinin seyrine ilişkin beklentileri gündeme taşıdı.
Türkiye’nin önceliği savaşın durdurulması
Hakan Fidan, savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye’nin temel hedefinin çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu söyledi. Savaşın bölgesel ve küresel etkilerine dikkat çeken Fidan, çatışmanın daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesinin kritik olduğunu vurguladı.
Fidan, “Savaş çıkar çıkmaz bir numaralı hedefimiz savaşın durması. Bunun yanında savaşın daha fazla yaygınlık göstermemesi önemli” ifadelerini kullandı.
Müzakere sürecinde yeni pozisyonlar
Diplomatik temaslara ilişkin bilgi veren Fidan, müzakere sürecinde tarafların pozisyonlarında değişiklikler olduğunu belirtti. İran ve ABD’nin beklentilerinin savaş öncesine göre farklılaştığını ifade eden Fidan, bu durumun arabulucular açısından süreci zorlaştırdığını dile getirdi.
Pakistan üzerinden mesaj iletiminin sürdüğünü kaydeden Fidan, Türkiye’nin hem İranlı yetkililerle hem de diğer taraflarla temas halinde olduğunu aktardı.
Güven sorunu ve diplomatik zorluklar
Fidan, İran’ın ABD’ye karşı güven kaybı yaşadığını ve geçmiş müzakere süreçlerinde yaşanan gelişmelerin bu durumu etkilediğini söyledi. Müzakerelerde açılış pozisyonlarının yüksek tutulmasının olağan olduğunu belirten Fidan, taraflar arasında niyet olması halinde ortak noktada buluşulabileceğini ifade etti.
Bölgesel temaslar sürüyor
Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin devam ettiğini belirten Fidan, Cumhurbaşkanı ile birlikte yoğun temas yürütüldüğünü söyledi. Pakistan ve Mısır’ın da süreçte rol oynadığını ifade eden Fidan, uluslararası kamuoyunun savaşın sona ermesine yönelik beklentisinin arttığını dile getirdi.
Fidan, savaşın bir noktada sona ereceğini belirterek, Türkiye’nin tüm çabasının bu sürecin hızlandırılmasına yönelik olduğunu kaydetti.
Bakan Fidan: "Bu savaş öyle ya da böyle biter"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan savaş açıklamasıyla Orta Doğu gündemine dair mesaj verdi. Türkiye’nin öncelikleri ve müzakere sürecindeki son durum dikkat çekti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında Orta Doğu’da devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A Haber ekranlarında konuşan Fidan, Türkiye’nin önceliğinin savaşın durdurulması ve yayılmasının önlenmesi olduğunu belirtirken, diplomatik temasların sürdüğünü ifade etti. Açıklamalar, bölgedeki müzakere sürecinin seyrine ilişkin beklentileri gündeme taşıdı.
Türkiye’nin önceliği savaşın durdurulması
Hakan Fidan, savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye’nin temel hedefinin çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu söyledi. Savaşın bölgesel ve küresel etkilerine dikkat çeken Fidan, çatışmanın daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesinin kritik olduğunu vurguladı.
Fidan, “Savaş çıkar çıkmaz bir numaralı hedefimiz savaşın durması. Bunun yanında savaşın daha fazla yaygınlık göstermemesi önemli” ifadelerini kullandı.
Müzakere sürecinde yeni pozisyonlar
Diplomatik temaslara ilişkin bilgi veren Fidan, müzakere sürecinde tarafların pozisyonlarında değişiklikler olduğunu belirtti. İran ve ABD’nin beklentilerinin savaş öncesine göre farklılaştığını ifade eden Fidan, bu durumun arabulucular açısından süreci zorlaştırdığını dile getirdi.
Pakistan üzerinden mesaj iletiminin sürdüğünü kaydeden Fidan, Türkiye’nin hem İranlı yetkililerle hem de diğer taraflarla temas halinde olduğunu aktardı.
Güven sorunu ve diplomatik zorluklar
Fidan, İran’ın ABD’ye karşı güven kaybı yaşadığını ve geçmiş müzakere süreçlerinde yaşanan gelişmelerin bu durumu etkilediğini söyledi. Müzakerelerde açılış pozisyonlarının yüksek tutulmasının olağan olduğunu belirten Fidan, taraflar arasında niyet olması halinde ortak noktada buluşulabileceğini ifade etti.
Bölgesel temaslar sürüyor
Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin devam ettiğini belirten Fidan, Cumhurbaşkanı ile birlikte yoğun temas yürütüldüğünü söyledi. Pakistan ve Mısır’ın da süreçte rol oynadığını ifade eden Fidan, uluslararası kamuoyunun savaşın sona ermesine yönelik beklentisinin arttığını dile getirdi.
Fidan, savaşın bir noktada sona ereceğini belirterek, Türkiye’nin tüm çabasının bu sürecin hızlandırılmasına yönelik olduğunu kaydetti.
