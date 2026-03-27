Trump'tan yeni İran kararı! O tarihe kadar saldırı olmayacak
ABD/İsrail ve İran arasında başlayan savaş sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'ın elektrik santrallerini hedef alma' kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin 'çok iyi gittiğini' açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 07:01
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 09:03
hurhaber.com
ABD/İsrail ve İran arasında başlayan savaş 28. gününde karşılıklı misillemelerle devam ediyor.
TRUMP'TAN YENİ İRAN KARARI
ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" belirtti.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın enerji altyapısını vurma kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Trump, İran'la müzakerelerin "çok iyi gittiğini" vurgulayarak, "İran yönetiminin talebi doğrultusunda, İran'ın enerji santrallerini vurma sürecini 10 gün ertelediğimi ve yeni tarihi 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00 (ABD Doğu Saati) olarak belirlediğimi bildiririm." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, geçen hafta sonu yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine açmaması halinde İran'ın enerji altyapısını hedef alacağını ve bunun için Tahran'a 48 saat süre verdiğini duyurmuş, daha sonra iyi giden müzakerelere atıf yaparak bu süreyi 5 gün uzatmıştı.
06.50 ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti. İran Kızılayı, birçok sivil yerleşim yerinin hedef alındığını duyurarak, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
06.29 İran'ın İsrail'in merkez bölgelerine gerçekleştirdiği son füze saldırıları Şoham kasabasında maddi hasara yol açarken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
06.28 Suudi Arabistan ve Kuveyt, yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarına hedef olduklarını açıkladı.
06.25 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan atılan füzeye hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini duyurdu.
05.50 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere karşı başlatılan geniş çaplı bir saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.
04.38 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerinin üslerini terk ederek otellere sığındığını belirterek, bu otellerin müşterilerini tehlikeye atacak girişimlerden kaçınması gerektiğini ifade etti.
04.32 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordudaki personel açığı nedeniyle askerlik süresini uzatacaklarını söyledi.
03.45 ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv başta olmak üzere merkez bölgesinde sirenler çaldı ve patlama sesleri duyuldu.
02.25 Kuveyt ordusu, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğunu duyurdu.
02.23 ABD ile İsrail'in ortak saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da üst üste patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
01.51 İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırıları sürdürdükleri İran'da şu ana kadar 1000'den fazla silah üretimiyle ilgili tesisi vurduklarını öne sürdü.
01.38 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'in toprak ve hava sahalarını ABD ve İsrail'in saldırılarında kullandırdıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.
01:26 ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde sirenler çaldı.
01.17 ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde sirenler çaldı.
01:12 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
00.57 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta Tahran'a istihbarat konusunda yardım etmediklerini bildirdi.
23:11 ABD Başkanı Trump, "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" söyledi
21:28 ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Pakistan hükümeti aracılığıyla İran'a, savaşı sona erdirmeye yönelik "15 maddelik eylem planı sunduklarını" söyledi.
19:47 ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geliyor
18:39 İran'ın gece yarısından bu yana İsrail'e yaptığı 9'ncu dalga misillemenin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesinde ve işgal altındaki Batı Şeria'da sirenler çaldı.
17:34 İran'da başlatılan "İran İçin Vatan Savunucuları" kampanyası ile 12 yaşından büyük "gönüllülere" savaş süresince vatanı savunanlara destek olma çağrısı yapıldı.
17:02 İran barış için savaş tazminatı istedi. ABD'nin müzakere teklifine cevap veren İranlı yetkililer, saldırıların sona ermesi gerektiğini" belirtti.
16:58 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı 15 balistik füze ve 11 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
16:31 İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 1937 olduğunu duyurdu.
16:29 NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'ın İttifak için artan bir tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek NATO'nun tüm müttefiklerinin yanında sağlam şekilde yer aldığını vurguladı.
15:46 NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, tüm müttefiklerin ittifak topraklarının her bir karışını korumak için gerekeni yapacağını belirtti.
14:59 İran'ın yeni misillemesinin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Kudüs'te art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.
14.14 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak kamuoyuna teklifi değerlendirdiklerini söylediklerini, geç olmadan ciddiyetlerini göstermeleri gerektiğini, aksi takdirde hiç hoş olmayacağını savundu.
13.41 ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta çatışmaları sonlandırmak üzere "büyük bir son vuruş" hazırlığında olduğu iddia edildi.
12.50 İran'dan yapılan iki misillemenin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde, füze parçalarının isabet etmesi sonucu 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.
12:20 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik İran saldırılarının sürmesi, Tahran'daki rejimin yalnızlığını artırmaktan başka bir şey yapmaz" dedi.
11.20 İsrail basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğünü iddia ederken İranlı yetkililer henüz açıklama yapmadı
11:18 ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının başlamasından bu yana, başta Basra Körfezi olmak üzere Hürmüz Boğazı çevresinde yaklaşık 1900 ticari gemi mahsur kaldı.
11.10 İsrailli yetkililerin, ABD-İran anlaşmasının pek olası olmadığı görüşünde olsa da Başkan Donald Trump'ın görüşmeler devam ederken geçici bir ateşkes ilan edebileceğinden endişe ettiği bildirildi.
10:43 İran'dan ardı ardına gerçekleştirilen iki misillemenin yapıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in orta ve kuzey kesimlerinde tekrar sirenler çaldı.
10.07 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiğini bildirdi.
09.56 İran'dan sabah saatlerinden bu yana yapılan üçüncü misillemenin ardından İsrail'in orta kesimlerinde sirenler çaldı.
09.47 ABD Başkanı Donald Trump'ın, yakınındaki yetkililere ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı daha önce belirtilen 4 ila 6 haftalık plana uyarak hızla bitirmek istediğini söylediği iddia edildi.
09.26 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait 10 binden fazla askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.
09:10 İran'dan peş peşe iki misilleme yapılmasının ardından İsrail'in orta kesimine füze parçalarının isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
08.17 İran'ın yeni misillemesinin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.
07.21 Birleşik Arap Emirlikleri: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ları engellemeye çalışıyor.
07.04 Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, "görev gücünün güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bölgelerde" 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
06.44 Suudi Arabistan'da gece boyunca ülkenin doğusuna yönelik 30 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.
04.47 Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı müdahale ettiğini açıkladı.
04.20 ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı konumlarının yer aldığı haritanın İran Silahlı Kuvvetlerinin masasında olduğu bildirildi.
04.06 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakere halinde olduğu iddiasını yineleyerek, "Müzakere halindeler ve bir anlaşmaya varmayı çok istiyorlar. Ama bunu söylemekten korkuyorlar. Çünkü, kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar. Ayrıca bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar" açıklamasında bulundu.
03.41 ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
03.33 ABD ve İsrail'in saldırılarda kullandığı 202 askeri hava aracının İran hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı öne sürüldü.
03.01 İsrail'in kara, deniz ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki Hizbullah'ın roketli saldırısının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.
02.48 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'da vurulan hedef sayısının 10 bine ulaştığını duyurarak, "İran Donanması'nın en büyük gemilerinin yüzde 92'sini imha etmiş durumdayız. İran'ın füze, insansız hava aracı (İHA) ve donanma üretim tesisleri ile tersanelerinin üçte ikisinden fazlasına hasar verdik veya imha ettik" açıklamasında bulundu.
02.38 Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına müdahale edildiğini duyurdu.
02.24 ABD Merkez Komutanlığı, İran'ın ABD ordusuna ait bir F-18 savaş uçağını düşürdüğü yönündeki iddiasını yalanladı.
02.13 Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, hava sahalarına giren İHA ve füzelere müdahale edildiğini açıkladı.
02.01 İran'da Basra Körfezi'ndeki Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesindeki havalimanı ABD-İsrail saldırılarında hedef alındı.
00.55 Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İsrail'e, İran'ın nükleer altyapısına saldırıları durdurma çağrısında bulundu.
00:21 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kunin beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
23:56 Beyaz Saray: "Başkan Trump blöf yapmıyor, cehennemi yaşatmaya hazır"
23:42 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin, İsrail çıkarları için bölge ülkelerini feda ettiğini söyleyerek, "Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok." dedi.
22:49 Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali'nde 163 kişinin daha tahliye edildiğini açıkladı.
22:47 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO), ABD'ye ait bir F-18 savaş uçağını vurdukları iddiasını reddetti.
22:24 İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Semnan eyaletinde yabancı istihbaratlarla bağlantılı 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
22:19 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İranlı iki diplomata oturum izni ve akreditasyon vermeyi reddettiklerini belirtti.
22:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.
22:05 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde "savaştaki son durumu" ele aldı.
- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
