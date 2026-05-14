ABD’de İsrail-Lübnan barış görüşmeleri başladı. Washington’daki üçüncü tur temaslarda taraflar doğrudan müzakere masasına oturdu.
Haber Giriş Tarihi: 14.05.2026 20:52
Haber Güncellenme Tarihi: 14.05.2026 20:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail ile Lübnan arasındaki üçüncü tur doğrudan görüşmeler ABD’nin başkenti Washington’da başladı. ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantılara iki ülkenin üst düzey diplomatik heyetleri ile ABD’li yetkililer katıldı. Görüşmelerin ilerleyen süreçte bölgesel diplomasi trafiğini nasıl etkileyeceği yakından izleniyor.
İsrail ve Arap medyasına açıklama yapan yetkililer, görüşmelerin yerel saatle 09.00 civarında başladığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı da görüşmelere ilişkin katılımcı listesini paylaştı.
Görüşmelere üst düzey heyetler katıldı
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre toplantılara ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve Bakanlık yetkilisi Mike Needham katıldı.
Lübnan heyetinde Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh ile eski Büyükelçi ve Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Simon Karam yer aldı. İsrail tarafını ise Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Yossi Draznin temsil etti.
İlk toplantı 1993’ten bu yana bir ilk olmuştu
İsrail ve Lübnan’ın Washington büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan tarihlerinde ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan ilk toplantı, “1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme” olarak kayıtlara geçmişti. Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile iki ülkenin Washington büyükelçileri de katılmıştı.
Lübnan’da görüşmeler tartışma konusu oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ı Beyaz Saray’da ağırlamayı beklediğini ifade etmişti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD’de İsrail-Lübnan barış görüşmeleri başladı
ABD’de İsrail-Lübnan barış görüşmeleri başladı. Washington’daki üçüncü tur temaslarda taraflar doğrudan müzakere masasına oturdu.
İsrail ile Lübnan arasındaki üçüncü tur doğrudan görüşmeler ABD’nin başkenti Washington’da başladı. ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantılara iki ülkenin üst düzey diplomatik heyetleri ile ABD’li yetkililer katıldı. Görüşmelerin ilerleyen süreçte bölgesel diplomasi trafiğini nasıl etkileyeceği yakından izleniyor.
İsrail ve Arap medyasına açıklama yapan yetkililer, görüşmelerin yerel saatle 09.00 civarında başladığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı da görüşmelere ilişkin katılımcı listesini paylaştı.
Görüşmelere üst düzey heyetler katıldı
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre toplantılara ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve Bakanlık yetkilisi Mike Needham katıldı.
Lübnan heyetinde Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh ile eski Büyükelçi ve Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Simon Karam yer aldı. İsrail tarafını ise Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Yossi Draznin temsil etti.
İlk toplantı 1993’ten bu yana bir ilk olmuştu
İsrail ve Lübnan’ın Washington büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan tarihlerinde ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan ilk toplantı, “1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme” olarak kayıtlara geçmişti. Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile iki ülkenin Washington büyükelçileri de katılmıştı.
Lübnan’da görüşmeler tartışma konusu oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ı Beyaz Saray’da ağırlamayı beklediğini ifade etmişti.
Çok Okunanlar