Sinema salonlarında bu hafta vizyon hareketliliği

Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta aksiyondan korkuya, dramdan animasyona uzanan farklı türlerde 8 film izleyiciyle buluşacak. Yeniden vizyona giren yapımların yanı sıra yerli ve yabancı yeni filmler de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Özellikle klasik yapımların dönüşü ve korku türündeki yeni filmler haftanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 14.05.2026 23:06
Haber Güncellenme Tarihi: 14.05.2026 23:07
Top Gun serisinin yeniden gösterime girmesiyle birlikte nostalji odaklı yapımlara yönelik ilginin artması beklenirken, yerli korku filmleri de vizyon takviminde öne çıktı.
Top Gun serisi yeniden vizyonda
Tom Cruise ile Kelly McGillis’in başrollerini paylaştığı 1986 yapımı “Top Gun”, 40. yıl dönümü kapsamında yeniden sinema salonlarında gösterilecek. Tony Scott yönetmenliğindeki yapım, elit savaş pilotlarının eğitim sürecini ve Maverick karakterinin yaşadığı mücadeleyi konu alıyor.
Serinin devam filmi “Top Gun: Maverick” de yeniden vizyona giren yapımlar arasında yer aldı. Joseph Kosinski’nin yönettiği filmde Maverick’in eğitmen olarak Top Gun programına dönüşü sonrası yaşanan gelişmeler anlatılıyor.
Dram ve korku türünde yeni yapımlar
Angelina Jolie, Louis Garrel, Ella Rumpf ve Garance Marillier’in rol aldığı “Moda”, Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen üç kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Alice Winocour imzalı film, kadınlık, güç ve görünürlük temalarını işliyor.
Lawrence Fowler’ın yönettiği “Lanet”, okul bahçesinde bulunan gizemli bir oyuncak kutusunun ardından ortaya çıkan iblisle mücadele eden öğrencilerin hikayesine odaklanıyor.
Curry Barker yönetmenliğindeki “Saplantı” ise karşılıksız aşkın karanlık sonuçlarını konu ediniyor.
Yerli yapımlar da vizyonda
Alper Mestçi’nin yönettiği “Siccin 9”, geçmişte işlenen bir cinayet sonrası ortaya çıkan lanetin etkilerini anlatıyor. Filmde, babaevine dönen Cemal’in yaşadığı olaylar merkezde yer alıyor.
Mustafa Kotan yönetmenliğindeki “Sihirli Annem: Periler Okulu” da haftanın yerli yapımları arasında bulunuyor. Televizyon dizisinin devam niteliğindeki filmde İnci Türkay, Nevra Serezli, Gül Onat ve Doğa Rutkay gibi isimler rol aldı.
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta aksiyondan korkuya, dramdan animasyona uzanan farklı türlerde 8 film izleyiciyle buluşacak. Yeniden vizyona giren yapımların yanı sıra yerli ve yabancı yeni filmler de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Özellikle klasik yapımların dönüşü ve korku türündeki yeni filmler haftanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.
