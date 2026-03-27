Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’de BlackRock CEO’su Fink'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’de BlackRock CEO’su Fink'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BlackRock CEO’su Laurence Fink’i Dolmabahçe’de kabul etti. Görüşmede ekonomi ve yatırım başlıkları öne çıkarken, temasların etkisi izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 22:40
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 22:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Dünya Ekonomik Forumu ve BlackRock Başkanı Laurence D. Fink’i kabul etti. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı. Temas, Türkiye’nin uluslararası finans çevreleriyle yürüttüğü görüşmeler kapsamında gerçekleşti ve ilerleyen süreçte ekonomik iş birliklerinin seyrine yönelik beklentileri gündeme taşıdı.
Görüşmeye kimler katıldı
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre kabulde, ekonomi yönetiminin iki kritik ismi Mehmet Şimşek ve Alparslan Bayraktar hazır bulundu. Toplantı, kamu ve özel sektör temsilcilerinin küresel finans aktörleriyle temaslarını sürdürdüğü bir dönemde yapıldı.
Görüşmenin gündeminde hangi başlıklar yer aldı
Kabulde, küresel ekonomik gelişmeler, yatırım ortamı ve finansal iş birliklerine ilişkin başlıkların ele alındığı değerlendiriliyor. Dünya Ekonomik Forumu ve BlackRock gibi uluslararası kurumların Türkiye ile temaslarının, sermaye akışları ve yatırım stratejileri açısından yakından takip edildiği belirtiliyor.
Diplomasi ve ekonomi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde uluslararası ekonomi ve finans çevreleriyle gerçekleştirdiği temaslar dikkat çekiyor. Bu kapsamda yapılan görüşmeler, Türkiye’nin küresel yatırımcılarla ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından izlenmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’de BlackRock CEO’su Fink'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BlackRock CEO’su Laurence Fink’i Dolmabahçe’de kabul etti. Görüşmede ekonomi ve yatırım başlıkları öne çıkarken, temasların etkisi izlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Dünya Ekonomik Forumu ve BlackRock Başkanı Laurence D. Fink’i kabul etti. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı. Temas, Türkiye’nin uluslararası finans çevreleriyle yürüttüğü görüşmeler kapsamında gerçekleşti ve ilerleyen süreçte ekonomik iş birliklerinin seyrine yönelik beklentileri gündeme taşıdı.
Görüşmeye kimler katıldı
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre kabulde, ekonomi yönetiminin iki kritik ismi Mehmet Şimşek ve Alparslan Bayraktar hazır bulundu. Toplantı, kamu ve özel sektör temsilcilerinin küresel finans aktörleriyle temaslarını sürdürdüğü bir dönemde yapıldı.
Görüşmenin gündeminde hangi başlıklar yer aldı
Kabulde, küresel ekonomik gelişmeler, yatırım ortamı ve finansal iş birliklerine ilişkin başlıkların ele alındığı değerlendiriliyor. Dünya Ekonomik Forumu ve BlackRock gibi uluslararası kurumların Türkiye ile temaslarının, sermaye akışları ve yatırım stratejileri açısından yakından takip edildiği belirtiliyor.
Diplomasi ve ekonomi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde uluslararası ekonomi ve finans çevreleriyle gerçekleştirdiği temaslar dikkat çekiyor. Bu kapsamda yapılan görüşmeler, Türkiye’nin küresel yatırımcılarla ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından izlenmeye devam ediyor.
