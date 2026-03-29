İçişleri Bakanlığı yeni radar uygulamasını devreye aldı
İçişleri Bakanlığı radar uygulaması ile şehirler arası güzergahlardaki denetim noktaları görülebilecek. Sistem hangi verileri sunuyor?
Haber Giriş Tarihi: 29.03.2026 12:41
Haber Güncellenme Tarihi: 29.03.2026 12:44
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı, 2026 yılında trafik güvenliğini artırmak amacıyla “İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” sistemini devreye aldı. Bakanlık tarafından sunulan uygulama ile sürücüler, şehirler arası yolculuk öncesinde güzergahları üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktalarını görüntüleyebilecek. Sistemin ilerleyen süreçte sürüş davranışları üzerindeki etkisi izlenecek.
Sistem 30 dakikada bir güncelleniyor
Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebilen uygulama yaklaşık 30 dakikada bir güncelleniyor. Uygulama ile trafik denetimlerine ilişkin verilerin düzenli olarak paylaşılması ve sürücülerin hız sınırlarına uyumunun artırılması hedefleniyor.
Güzergah bazlı sorgulama yapılabiliyor
Uygulamada “Nereden” ve “Nereye” alanları üzerinden il ve ilçe bilgileri girilerek rota oluşturulabiliyor. Sürücüler, belirledikleri güzergah üzerindeki radar noktaları, hız koridorları ve kontrol noktalarına ilişkin sayısal verilere sistem üzerinden ulaşabiliyor.
Örnek rotada denetim verileri paylaşıldı
İstanbul Beyoğlu ile Ankara Altındağ arasında oluşturulan örnek bir rotada sistem, 3 radar noktası, 29 kontrol noktası ve 3 hız koridoru bilgisi sunuyor. Paylaşılan veriler, sürücülerin yolculuk öncesinde denetim yoğunluğu hakkında bilgi edinmesine imkan tanıyor.
Şeffaflık ve denetim vurgusu
Bakanlık uygulama ile trafik denetim süreçlerinde şeffaflığın artırılmasını ve sürücülerin kurallara uyumunun güçlendirilmesini amaçlıyor. Açıklanan sistemin kullanım verileri ve etkileri önümüzdeki dönemde takip edilecek.
