TBMM’de bu hafta gündemde neler var?

TBMM gündemi, vergi düzenlemeleri, bedelli askerlik ücreti artışı ve sosyal medya kullanımına yönelik sınırlamaları içeren kanun teklifleriyle Mart ayının son haftasında yoğunlaşıyor. Genel Kurul’da görüşmeleri süren teklifin yanı sıra komisyonlarda ele alınacak düzenlemeler, çalışma hayatı ve dijital alanı doğrudan etkileyecek başlıklar içeriyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin kapsamı, düzenlemelerin nihai şekline ilişkin süreci belirleyecek.
Haber Giriş Tarihi: 29.03.2026 12:28
Haber Güncellenme Tarihi: 29.03.2026 12:32
TBMM Genel Kurulu’nda 19 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam ediliyor. Geçen hafta yapılan müzakerelerde kripto varlıklara ilişkin 1, 3, 4 ve 5’inci maddeler yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilirken, bu maddelerle bağlantılı 7’nci madde revize edildi. Teklifin 2, 6, 8, 9 ve 10’uncu maddeleri kabul edildi.
Bedelli askerlik ücretinde artış düzenlemesi
Teklif kapsamında bedelli askerlik ücretinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre mevcut 333 bin lira seviyesindeki bedelin yüzde 25 artışla 417 bin liraya yükseltilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde yeni tutar yürürlüğe girecek.
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemesi komisyonda
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda daha önce ertelenen 29 maddelik kanun teklifinin bu hafta görüşülmesi planlanıyor. Teklifte kadın çalışanların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması ve babalık izninin tüm sektörlerde 10 gün olarak uygulanması yer alıyor.
Aynı teklif kapsamında 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı sınırlandırılıyor. Sosyal ağ sağlayıcıların bu yaş grubuna hizmet sunmasının engellenmesi ve ebeveyn kontrol mekanizmalarının zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı kaynaklı dijital oyun dağıtıcılarına Türkiye’de temsilci bulundurma ve yaş sınırlaması uygulama yükümlülüğü getiriliyor.
Sosyal hizmetler ve çocuk koruma başlıkları
Teklifte koruyucu ailelere 10 gün izin hakkı tanınması, sosyal güvencesi olmayan eşlerin primlerinin devlet tarafından karşılanması ve çocuklara karşı suç işlemiş kişilerin çocukların bulunduğu alanlarda çalışmasının yasaklanması düzenleniyor. Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında ise merkezi izleme sistemine bağlı kamera uygulamasının devreye alınması planlanıyor.
Komisyonlarda yoğun program
TBMM’de ihtisas komisyonlarının da haftalık programı yoğunlaşıyor. Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Araştırma Komisyonu’nda mağdur ailelerin dinlenmesi planlanırken, Dışişleri Komisyonu’nda bölgesel gelişmelere ilişkin bilgilendirme yapılacak. Ayrıca SPK ve MASAK, finansal okuryazarlık başlığı altında sunum gerçekleştirecek.
TBMM’de bu hafta gündemde neler var?
