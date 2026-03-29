Meteoroloji uyardı, yağış ve rüzgar ne kadar sürecek?
Meteoroloji uyardı, yağış ve rüzgar ne kadar sürecek?
Meteoroloji uyardı yağış ve rüzgar ne kadar sürecek sorusu, 29 Mart 2026 tarihli MGM raporuyla birlikte yeniden gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) değerlendirmesine göre Türkiye genelinde önümüzdeki 24 saat boyunca parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların geniş bir alana yayılması ve yer yer kuvvetli seyretmesi, ulaşım ve günlük yaşam üzerinde etkilerin izlenmesine neden oluyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.03.2026 09:47
Haber Güncellenme Tarihi: 29.03.2026 09:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MGM verilerine göre yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, iç kesimlerin yüksekleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve yer yer kar öngörülüyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yağışın geniş alanlara yayılması dikkat çekiyor.
Kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller
Yağışların; Ege, Akdeniz, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. MGM, ani su baskını, sel ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Rüzgarın hızı 80 kmye kadar çıkabilir
Rüzgarın genellikle güney yönlerden eseceği, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. MGM verilerine göre rüzgar hızının 50 ila 80 kilometre/saat aralığına ulaşabileceği belirtildi.
Sıcaklıklar batıda düşüyor
Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına ineceği, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık değişiminin özellikle batı bölgelerinde hissedilir düzeyde olması bekleniyor.
Çığ ve kar erimesi riski bulunuyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler devam ediyor. MGM, bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.
Marmara’da yerel kuvvetli yağış öne çıkıyor
Marmara Bölgesi’nin çok bulutlu, doğu kesimlerinde ise yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Meteoroloji uyardı, yağış ve rüzgar ne kadar sürecek?
Meteoroloji uyardı yağış ve rüzgar ne kadar sürecek sorusu, 29 Mart 2026 tarihli MGM raporuyla birlikte yeniden gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) değerlendirmesine göre Türkiye genelinde önümüzdeki 24 saat boyunca parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların geniş bir alana yayılması ve yer yer kuvvetli seyretmesi, ulaşım ve günlük yaşam üzerinde etkilerin izlenmesine neden oluyor.
MGM verilerine göre yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, iç kesimlerin yüksekleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve yer yer kar öngörülüyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yağışın geniş alanlara yayılması dikkat çekiyor.
Kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller
Yağışların; Ege, Akdeniz, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. MGM, ani su baskını, sel ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Rüzgarın hızı 80 kmye kadar çıkabilir
Rüzgarın genellikle güney yönlerden eseceği, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. MGM verilerine göre rüzgar hızının 50 ila 80 kilometre/saat aralığına ulaşabileceği belirtildi.
Sıcaklıklar batıda düşüyor
Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına ineceği, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık değişiminin özellikle batı bölgelerinde hissedilir düzeyde olması bekleniyor.
Çığ ve kar erimesi riski bulunuyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler devam ediyor. MGM, bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.
Marmara’da yerel kuvvetli yağış öne çıkıyor
Marmara Bölgesi’nin çok bulutlu, doğu kesimlerinde ise yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
