Trafik cezaları iddiasına İçişleri Bakanı'ndan yanıt

Trafik cezaları iddiasına ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe amacıyla ceza kesilmesini talep ettiği yönündeki iddiaları reddetti; açıklamaların ardından düzenleme sürecinin nasıl şekilleneceği yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.03.2026 16:42
Haber Güncellenme Tarihi: 29.03.2026 16:45
Türkiye Basın Federasyonu’nun Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik cezalarına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen iddialar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçeye gelir sağlamak amacıyla trafik cezası kesilmesini istediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Bakan Çiftçi, “29 yıllık kamu görevlisiyim. Maliye Bakanlığı’ndan bugüne kadar böyle bir talep geldiğini duymadım. Böyle bir durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Çiftçi, hukuka aykırı bir uygulamanın mümkün olmayacağını dile getirdi.
Polis Meslek Kanunu için yeni düzenleme
Polis Meslek Kanunu’na ilişkin yürütülen çalışmalara da değinen Çiftçi, düzenlemenin önümüzdeki hafta netleşmesinin planlandığını açıkladı. Yapılacak düzenleme kapsamında çarşı ve mahalle bekçilerinin görev alanlarının genişletilmesi öngörülüyor.
Hazırlanan taslağa göre bekçilerin yalnızca gece saatlerinde değil, valiliklerin belirleyeceği ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilebilmesine imkan tanınacak. Bu kapsamda bekçilerin görev dağılımı illerde alınacak kararlarla şekillenecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik incelemeler
Bakan Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen incelemelere ilişkin de bilgi verdi. 2019 yılından bu yana çeşitli iddia ve konular kapsamında toplam 49 araştırma ve ön inceleme onayı verildiğini açıkladı.
Belediyelere yönelik soruşturmaların siyasi bir tartışma konusu olmadığını ifade eden Çiftçi, süreçlerin hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. İncelemelerin kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda sürdürüldüğü kaydedildi.
Sınır güvenliği ve düzensiz göç açıklaması
Orta Doğu’daki gelişmeler sonrası İran’dan Türkiye’ye yönelik düzensiz göç hareketliliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, sınır güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin alındığını söyledi. 25 Mart 2026 tarihinde Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunulduğunu belirten Çiftçi, sınır hattında olağan dışı bir durum bulunmadığını ifade etti.
İran tarafının kendi vatandaşlarının çıkışına izin vermediğini aktaran Çiftçi, buna karşılık Türkiye’de bulunan İranlıların ülkelerine dönüşlerinde artış gözlendiğini belirtti. Sürecin ilgili kurumların koordinasyonuyla kontrollü şekilde yönetildiği bildirildi.
Belediyelere yönelik soruşturma verileri
31 Mart 2024 seçimlerinin ardından belediyelere yönelik yürütülen incelemelere ilişkin verileri paylaşan Çiftçi, toplam 3 bin 224 inceleme yapıldığını, bunlardan 1.298’i için soruşturma izni verildiğini açıkladı.
Soruşturma izinlerinin dağılımına bakıldığında 591’inin AK Parti, 321’inin CHP, 102’sinin MHP, 6’sının İYİ Parti, 18’inin DEM Parti ve 260’ının diğer partilere ait belediyeler olduğu belirtildi.
APP plaka ve trafik işaretleri düzenlemesi
APP plaka ve sahte plaka tartışmalarına da değinen Çiftçi, plakalarda güvenlik unsurlarının önemine dikkat çekti. Plakada TŞOF mührü ve diğer güvenlik işaretlerinin bulunmasının geçerlilik için yeterli olduğu ifade edildi.
Hız sınırı tabelalarına ilişkin yapılan çalışmalara da değinen Çiftçi, Türkiye genelinde 102 bin 476 trafik levhasının kaldırıldığını, 20 bin 805 yeni levhanın ise eklendiğini açıkladı.
