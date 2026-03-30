Tanju Özcan ve Süleyman Can için ara karar açıklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖzcanTanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can hakkında yürütülen irtikap soruşturmasında mahkeme ara kararını verdi. Tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 18:10
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 18:13
Bolu’da yürütülen irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında ara karar verildi. Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Mart ayında görülen duruşmada iki ismin de tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sürecin ilerleyen aşamalarında dosyada yeni gelişmelerin ortaya çıkıp çıkmayacağı izleniyor.
Soruşturma, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat 2026 tarihinde başlatılan operasyonla gündeme geldi. Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması suçlamasına yönelik eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın kapsamı ve gözaltı süreci
Gözaltına alınan şüphelilerden Tanju Özcan ve Süleyman Can, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, iki ismin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmelerine hükmetti.
Dosya kapsamında BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi kararı uygulanırken, diğer 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahkemenin ara karar gerekçesi
Tutuklu sanıklar için gerçekleştirilen ara karar duruşması kapalı olarak yapıldı. Duruşmada sanık avukatları itirazlarını mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, tutuklama gerekçelerinin devam ettiği kanaatine vararak Tanju Özcan ve Süleyman Can’ın tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.
