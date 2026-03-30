CHP Özkan Yalım kararı sonrası disiplin süreci başlatıldı. Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yalım için üyelik askıya alındı.
Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 18:15
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 18:18
Kaynak:
Haber Merkezi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP tarafından disiplin sürecine sevk edildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Yalım’ın parti üyeliğinin askıya alınmasına oy birliğiyle karar verdi.
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Uşak, Kocaeli ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Yalım’ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
CHP MYK kararı oy birliğiyle alındı
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısında alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, Özkan Yalım’ın üyeliğinin askıya alındığını ve disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi. Emre, iki hukukçunun görevlendirildiğini ve sürecin kapsamlı şekilde inceleneceğini ifade etti.
Emre, yapılacak incelemelerin ardından Yalım’ın savunmasının da alınacağını belirterek, disiplin sürecinin bu doğrultuda ilerleyeceğini açıkladı.
Otel odasındaki görüntülere ilişkin değerlendirme
Zeynel Emre, Yalım’ın bir belediye çalışanı ile otel odasında bulunduğuna ilişkin görüntülere dair de değerlendirmede bulundu. Açıklamada, söz konusu ilişkinin özel hayat kapsamında değerlendirilse dahi kurum içi hiyerarşi dikkate alındığında uygun bulunmadığı ifade edildi.
13 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yalım hakkında yürütülen adli sürecin yargı aşamasında devam ettiği bildirildi.
CHP Özkan Yalım için disiplin sürecini başlattı
CHP Özkan Yalım kararı sonrası disiplin süreci başlatıldı. Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yalım için üyelik askıya alındı.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP tarafından disiplin sürecine sevk edildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Yalım’ın parti üyeliğinin askıya alınmasına oy birliğiyle karar verdi.
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Uşak, Kocaeli ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Yalım’ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
CHP MYK kararı oy birliğiyle alındı
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısında alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, Özkan Yalım’ın üyeliğinin askıya alındığını ve disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi. Emre, iki hukukçunun görevlendirildiğini ve sürecin kapsamlı şekilde inceleneceğini ifade etti.
Emre, yapılacak incelemelerin ardından Yalım’ın savunmasının da alınacağını belirterek, disiplin sürecinin bu doğrultuda ilerleyeceğini açıkladı.
Otel odasındaki görüntülere ilişkin değerlendirme
Zeynel Emre, Yalım’ın bir belediye çalışanı ile otel odasında bulunduğuna ilişkin görüntülere dair de değerlendirmede bulundu. Açıklamada, söz konusu ilişkinin özel hayat kapsamında değerlendirilse dahi kurum içi hiyerarşi dikkate alındığında uygun bulunmadığı ifade edildi.
13 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yalım hakkında yürütülen adli sürecin yargı aşamasında devam ettiği bildirildi.
