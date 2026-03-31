Kurtulmuş İsrail'in idam düzenlemesine tepki gösterdi
Kurtulmuş İsrail’in idam düzenlemesine tepki gösterdi
Kurtulmuş İsrail’in idam düzenlemesine tepki gösterdi. TBMM Başkanı’nın açıklamaları uluslararası hukuk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 31.03.2026 18:05
Haber Güncellenme Tarihi: 31.03.2026 18:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Meclisi’nin Filistinli mahkumlara idam cezası getiren düzenlemeyi kabul etmesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Kurtulmuş, Knesset’te onaylanan düzenlemeyi eleştirerek bunun fiili işgali ceza hukuku çerçevesinde kalıcı hale getirme girişimi olduğunu belirtti. Açıklama, uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde tartışmaların derinleşebileceğine işaret etti.
İsrail Meclisi idam düzenlemesini kabul etti
İsrail Meclisi, pazartesi günü yapılan oylamada Filistinli mahkumlara idam cezası uygulanmasını öngören yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 oyla kabul etti. Düzenlemeye göre idam cezasının infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar aracılığıyla asılma yöntemiyle gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren personelin kimliği gizli tutulacak ve hukuki dokunulmazlık sağlanacak.
Kurtulmuş’tan ayrımcı hukuk vurgusu
Kurtulmuş, açıklamasında düzenlemenin farklı gruplar için farklı ceza uygulamaları öngördüğünü ifade etti. Aynı fiil için farklı yaptırımlar belirlenmesinin hukuki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirten Kurtulmuş, bu yaklaşımın ayrımcı bir ceza rejimini güçlendirdiğini kaydetti. İsrail’de son idam cezasının 1962 yılında uygulandığını hatırlattı.
Uluslararası topluma çağrı yapıldı
Kurtulmuş, söz konusu düzenlemenin uluslararası sistemde meşruiyet tartışmalarını derinleştirebileceğini ifade ederek, uluslararası toplumun bu tür kararlar karşısında tutum alması gerektiğini belirtti. Parlamentolar ve uluslararası kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerin yapılması çağrısında bulundu.
Kurtulmuş İsrail’in idam düzenlemesine tepki gösterdi
Kurtulmuş İsrail’in idam düzenlemesine tepki gösterdi. TBMM Başkanı’nın açıklamaları uluslararası hukuk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Meclisi’nin Filistinli mahkumlara idam cezası getiren düzenlemeyi kabul etmesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Kurtulmuş, Knesset’te onaylanan düzenlemeyi eleştirerek bunun fiili işgali ceza hukuku çerçevesinde kalıcı hale getirme girişimi olduğunu belirtti. Açıklama, uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde tartışmaların derinleşebileceğine işaret etti.
İsrail Meclisi idam düzenlemesini kabul etti
İsrail Meclisi, pazartesi günü yapılan oylamada Filistinli mahkumlara idam cezası uygulanmasını öngören yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 oyla kabul etti. Düzenlemeye göre idam cezasının infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar aracılığıyla asılma yöntemiyle gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren personelin kimliği gizli tutulacak ve hukuki dokunulmazlık sağlanacak.
Kurtulmuş’tan ayrımcı hukuk vurgusu
Kurtulmuş, açıklamasında düzenlemenin farklı gruplar için farklı ceza uygulamaları öngördüğünü ifade etti. Aynı fiil için farklı yaptırımlar belirlenmesinin hukuki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirten Kurtulmuş, bu yaklaşımın ayrımcı bir ceza rejimini güçlendirdiğini kaydetti. İsrail’de son idam cezasının 1962 yılında uygulandığını hatırlattı.
Uluslararası topluma çağrı yapıldı
Kurtulmuş, söz konusu düzenlemenin uluslararası sistemde meşruiyet tartışmalarını derinleştirebileceğini ifade ederek, uluslararası toplumun bu tür kararlar karşısında tutum alması gerektiğini belirtti. Parlamentolar ve uluslararası kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerin yapılması çağrısında bulundu.
Çok Okunanlar