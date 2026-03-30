Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ifadesi ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Uşak Belediyesi soruşturmasında başkan dahil 9 kişi tutuklanırken dosyadaki detaylar dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 20:44
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 20:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uşak Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi ve dosyaya giren WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alınırken, Yalım dahil 9 kişi tutuklandı. Süreçte yer alan iletişim kayıtlarının soruşturmanın seyrine nasıl etki edeceği izleniyor.
Soruşturma çerçevesinde Yalım, diğer belediye çalışanlarıyla birlikte savcılıkta ifade verdi ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Yalım’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.
Sevgili iddialarına yanıt
İfade sürecinde Yalım’a, belediyede çalıştığı belirtilen A.A. isimli kişiyle ilgili iddialar soruldu. A.A.’nın belediyeye fiilen gelmeden maaş aldığı ve sigortalı gösterildiği iddiaları yöneltilen Yalım, söz konusu kişinin sosyal tesislerde görev yapan eski bir çalışan olduğunu belirtti. Yalım, çalışanın mesai düzeni ve görev detaylarını bilmesinin mümkün olmadığını ifade etti ve iddiaları reddetti.
25 Mart görüşmesine ilişkin açıklama
Dosyada yer alan telefon incelemesinde, A.A.’ya Bornova Belediyesi’nde yapılacak bir toplantıya ilişkin gönderilen mesaj dikkat çekti. 25 Mart tarihli mesajın sorulması üzerine Yalım, ilgili kişinin o dönemde Bornova Belediyesi’nde çalıştığını ve iş yeriyle ilgili bir konu nedeniyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Uşak Belediyesi ile bağlantısı olmadığını söyledi.
WhatsApp yazışmaları dosyada
Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmaları arasında, Cihan Aras ile yapılan mesajlaşmalar öne çıktı. Yazışmalarda Aras’ın şirket devri sonrası yaşanan sorunlara ilişkin ifadeleri yer aldı. Aras’ın, Yalım’a yönelik güven kaybını dile getirdiği mesajlar dosyada bulunurken, Yalım’ın bu mesajlara verdiği yanıtlar da incelendi.
Yazışmalara ilişkin savunma
Yalım, söz konusu yazışmaların belediyenin zarar görmesini önlemeye yönelik olduğunu belirtti. Ontech isimli firmaya ilişkin rüşvet iddialarını reddeden Yalım, mesaj içeriklerinin firma ve kişiler hakkında araştırma yapılmasına yönelik olduğunu ifade etti. Ayrıca belediye içinde bilgi sızdırıldığına yönelik tespit yaptığını ve ilgili kişinin işten çıkarıldığını beyan etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
