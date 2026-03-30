Bakan Fidan ile Guterres arasında dikkat çeken temas

Fidan Guterres görüşmesi, bölgedeki durum ve savaşı sona erdirme çabalarını gündeme taşıdı. Görüşmede hangi başlıklar ele alındı?

Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 21:27
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 21:57
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan temaslarda bölgedeki mevcut durum ve savaşı sona erdirmeye yönelik faaliyetler ele alındı. Görüşmenin, diplomatik girişimlerin yönüne ilişkin etkileri izlenmeye devam ediyor.

Görüşmenin gündemi bölgesel gelişmeler oldu

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede bölgedeki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Taraflar, devam eden çatışmaların mevcut durumu ve sahadaki insani tabloya ilişkin başlıkları ele aldı.

Savaşı sona erdirmeye yönelik adımlar masada

Görüşmede ayrıca savaşı sona erdirmeye yönelik yürütülen diplomatik faaliyetler gündeme geldi. Uluslararası düzeyde sürdürülen girişimlerin mevcut seyri ve koordinasyon başlıkları üzerinde duruldu.

Diplomatik temaslar sürüyor

Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında yürütülen temasların, bölgesel gelişmeler çerçevesinde devam ettiği bildirildi. Önümüzdeki süreçte diplomatik trafiğin seyrine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

