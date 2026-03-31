Trump'ın eski danışmanı Bannon: Netanyahu'yu sınır dışı edin!
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun ABD'den sınır dışı edilmesi ve orduya alınarak savaşa gönderilmesi gerektiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 31.03.2026 19:41
Haber Güncellenme Tarihi: 31.03.2026 19:42
Trump'ın ilk döneminde bir süre danışmanlığını yapan Bannon, “Gerçek Amerika'nın Sesi” isimli çevrimiçi programda, ABD-İsrail'in İran'a yönelik olası müdahaleleriyle ilgili yorumlarda bulundu.
İran'a karşı bir çatışma ihtimali yaşanırken Netanyahu'nun oğlu Yair'in ABD'de bulunmasını eleştiren Bannon, onun ABD'den uzaklaştırılıp İran cephesine gönderilmesi gerektiğini iddia etti.
Yair'in sınır dışı edilip İran'da savaşmaya gönderilmesi için ABD İç Güvenlik Bakanlığına çağrıda bulunan Bannon, “Netanyahu'nun Miami'deki evladını derhal kovun.” dedi.
Bannon, Florida eyaletinin Miami kentinde tatilini sürdüren Yair'in bir İsrail vatandaşı olarak, askeri kıyafet giydirilip İran'la çatışma bölgesine gönderilmesi gerektiğini belirtti.
“YAKALAYIN ONU VE DIŞARI ATIN”
Trump'ın “Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım” (MAGA) hareketinin önde gelen isimlerinden olan Bannon, Yair Netanyahu için, “İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) nerede? Ona ihtiyacımız var. Yakalayın onu. Dışarı atın. Geri gönderin. Üzerine bir üniforma geçirin. İlk saldırı dalgasında o da yer alsın.” ifadelerini kullandı.
Bannon ayrıca, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ve ABD ile ittifak halinde olan bazı Arap ülkelerinin yöneticilerinin de Londra ve benzeri şehirlerden kovulup Körfez'deki olası savaşa gönderilmesi gerektiğini savundu.
Netanyahu'nun oğulları Avner ve Yair'in, yetişkin olmalarına rağmen İsrail'de zorunlu olan askerlik görevlerini henüz yerine getirmemeleri Amerikan medyasında zaman zaman tartışma konusu oluyor.
