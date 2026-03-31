Hırvatistan - Türkiye maçı yarıda kaldı! Egemen Korkmaz fenalaştı
U21 Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan maçında beklenmedik şekilde yere yığıldı. Korkmaz'a saha kenarında acil müdahale yapıldı, 43 yaşındaki teknik adam ambulansla hastaneye sevk edildi. Hakem, Korkmaz'ın hastaneye kaldırılmasının ardından her iki takımın oyuncularını soyunma odasına yönlendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 31.03.2026 19:43
Haber Güncellenme Tarihi: 31.03.2026 19:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan ile oynayan U21 Milli Takımı'nda Teknik Direktör Egemen Korkmaz, maç sırasında aniden rahatsızlandı.
AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Egemen Korkmaz, müsabakanın sürdüğü esnada fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekipleri sahaya girerek Korkmaz'a müdahalede bulundu ve müdahale ambulansta devam etti.
KORKMAZ'IN DURUMU STABİL
Korkmaz'ın bilincinin açık olduğu ve hastanede gerekli kontrollerinin yapıldığı ifade edildi.
NELER YAŞANDI?
U21 Milli Takımı'nda Demir Ege Tıknaz, 36. dakikada ikinci sarı kartı gördü ve takım 10 kişi kaldı. Hakeme itiraz eden Teknik Direktör Egemen Korkmaz, ceketini çıkardığı sırada yere yığıldı. Hakem, her iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Egemen Korkmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
