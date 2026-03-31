Türkiye Kosova maçında ilk yarı golsüz bitti

Türkiye Kosova maçı ilk yarı sonucu belli oldu. 2026 Dünya Kupası play-off finalinde oynanan kritik mücadelede ilk 45 dakikada gol çıkmadı.
Haber Giriş Tarihi: 31.03.2026 22:42
Haber Güncellenme Tarihi: 31.03.2026 22:50
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile Priştine’de karşı karşıya geldi. Fadil Vokrri Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılaşma TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanırken, kazanan ekip Dünya Kupası bileti alacak.
Maçı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetirken, yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi. VAR’da İspanya Futbol Federasyonu’ndan Carlos del Cerro Grande görev aldı.
İlk yarıda karşılıklı pozisyonlar
Mücadelede iki takım da ilk yarıda gol bulmakta zorlandı. Türkiye, özellikle Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız ile etkili ataklar geliştirirken, Kosova Asllani ve Vedat Muriqi ile tehlike yarattı.
dakikada Kenan Yıldız’ın ceza sahası içindeki şutunda savunma araya girerken, 27. dakikada Orkun Kökçü’nün uzak mesafeden denemesi az farkla auta çıktı. 33. dakikada gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu’nun şutu savunmadan döndü.
Kosova ise 29. dakikada Asllani ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından çekilen şutta kaleci Uğurcan Çakır topu kurtardı, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü
Karşılaşmanın 45. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile rakibi arasında yaşanan gerginlik sonrası İngiliz hakem Michael Oliver milli oyuncuya sarı kart gösterdi.
İlk 11’ler sahada yer aldı
Türkiye mücadeleye Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’iyle başladı.
Kosova ise Arijanet Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani ve Vedat Muriqi kadrosuyla sahada yer aldı.
Maçın sonucu Dünya Kupası biletini belirleyecek
Karşılaşmayı kazanan takım, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Mücadelenin berabere tamamlanması halinde uzatma ve gerekirse penaltı atışları oynanacak.
Türkiye Kosova maçında ilk yarı golsüz bitti
Türkiye Kosova maçı ilk yarı sonucu belli oldu. 2026 Dünya Kupası play-off finalinde oynanan kritik mücadelede ilk 45 dakikada gol çıkmadı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile Priştine’de karşı karşıya geldi. Fadil Vokrri Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılaşma TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanırken, kazanan ekip Dünya Kupası bileti alacak.
Maçı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetirken, yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi. VAR’da İspanya Futbol Federasyonu’ndan Carlos del Cerro Grande görev aldı.
İlk yarıda karşılıklı pozisyonlar
Mücadelede iki takım da ilk yarıda gol bulmakta zorlandı. Türkiye, özellikle Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız ile etkili ataklar geliştirirken, Kosova Asllani ve Vedat Muriqi ile tehlike yarattı.
dakikada Kenan Yıldız’ın ceza sahası içindeki şutunda savunma araya girerken, 27. dakikada Orkun Kökçü’nün uzak mesafeden denemesi az farkla auta çıktı. 33. dakikada gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu’nun şutu savunmadan döndü.
Kosova ise 29. dakikada Asllani ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından çekilen şutta kaleci Uğurcan Çakır topu kurtardı, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü
Karşılaşmanın 45. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile rakibi arasında yaşanan gerginlik sonrası İngiliz hakem Michael Oliver milli oyuncuya sarı kart gösterdi.
İlk 11’ler sahada yer aldı
Türkiye mücadeleye Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’iyle başladı.
Kosova ise Arijanet Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani ve Vedat Muriqi kadrosuyla sahada yer aldı.
Maçın sonucu Dünya Kupası biletini belirleyecek
Karşılaşmayı kazanan takım, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Mücadelenin berabere tamamlanması halinde uzatma ve gerekirse penaltı atışları oynanacak.
