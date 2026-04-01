İETT otobüsünde başörtüsü düşmanlığı: Sen kafandaki tülbenti bir çıkart
28 Şubat zihniyeti bir kez daha hortladı. Tuzla'da İETT yolculuk yapan bir kadın tartışma sırasında diğer kadına, 'Sen kafandaki tülbenti bir çıkart, ondan sonra belli ol.' diyerek çirkin saldırıda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 09:00
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 09:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir İETT otobüsünde iki kadın yolcu arasında başlayan yer tartışması, başörtüsüne yönelik sözlü saldırıya dönüştü. O anlar otobüsteki bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan ve İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir İETT otobüsünde çekildiği belirtilen cep telefonu görüntülerinde, iki kadın yolcu arasında yaşanan tartışmanın başörtüsüne yönelik sözlü saldırıya dönüştüğü anlar yer aldı.
BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞI NÜKSETTİ
Otobüsün koridorunda durma ve yolu tıkama meselesi yüzünden başladığı anlaşılan gerginlikte, tarafların birbirlerine yönelik yüksek sesle tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlardan birinin diğerine yönelik, "Susup sana hanımefendiliği öğreteceğim. Sen kafandaki tülbenti bir çıkart, ondan sonra belli ol." demesi dikkati çekti.
"KAFAMDAKİ TÜLBENTLE NE ALAKASI VAR"
Kendisine yönelik bu sözlere sert tepki gösteren yolcu başörtüsünün konuyla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak, "Ne alakası var kafamdaki tülbentle? Şoför bey plakayı verin." ifadelerini kullandı.
