Uyuşturucu suçlamasında Ali Kaya için istenen ceza belli oldu
Uyuşturucu suçlamasında Ali Kaya için istenen ceza belli oldu
Uyuşturucu suçlamasında Ali Kaya için istenen ceza 7.5 yıldan 22.5 yıla kadar açıklandı. İddianame mahkeme sürecinde nasıl ilerleyecek?
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 18:37
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 18:40
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Kaya hakkında iddianame hazırlandı. Dilek İmamoğlu’nun kardeşi olan Kaya için “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 7.5 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dosya, değerlendirilmek üzere İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Yargılama sürecinin nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Soruşturma süreci nasıl gelişti
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ali Kaya, 6 Şubat 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü ve hazırlanan iddianameyle birlikte yargı sürecine geçildi.
İddianamede hangi suçlama yer aldı
Hazırlanan iddianamede Ali Kaya’nın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçunu işlediği iddia edildi. Savcılık, bu kapsamda 7.5 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.
Savunmasında suçlamaları reddetti
Ali Kaya, soruşturma sürecindeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Tanımadığı bir kişinin beyanları nedeniyle hakkında işlem yapıldığını öne süren Kaya, uyuşturucu kullanmadığını ifade etti. Dosyada yer alan uyuşturucu test sonuçlarının negatif olduğu bilgisi de soruşturma belgelerine yansıdı.
Mahkeme süreci bekleniyor
İddianamenin İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesinin ardından davanın kabul edilip edilmeyeceği karara bağlanacak. Kabul edilmesi halinde yargılama süreci başlayacak ve dosyadaki deliller mahkeme aşamasında incelenecek.
Uyuşturucu suçlamasında Ali Kaya için istenen ceza belli oldu
Uyuşturucu suçlamasında Ali Kaya için istenen ceza 7.5 yıldan 22.5 yıla kadar açıklandı. İddianame mahkeme sürecinde nasıl ilerleyecek?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Kaya hakkında iddianame hazırlandı. Dilek İmamoğlu’nun kardeşi olan Kaya için “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 7.5 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dosya, değerlendirilmek üzere İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Yargılama sürecinin nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Soruşturma süreci nasıl gelişti
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ali Kaya, 6 Şubat 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü ve hazırlanan iddianameyle birlikte yargı sürecine geçildi.
İddianamede hangi suçlama yer aldı
Hazırlanan iddianamede Ali Kaya’nın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçunu işlediği iddia edildi. Savcılık, bu kapsamda 7.5 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.
Savunmasında suçlamaları reddetti
Ali Kaya, soruşturma sürecindeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Tanımadığı bir kişinin beyanları nedeniyle hakkında işlem yapıldığını öne süren Kaya, uyuşturucu kullanmadığını ifade etti. Dosyada yer alan uyuşturucu test sonuçlarının negatif olduğu bilgisi de soruşturma belgelerine yansıdı.
Mahkeme süreci bekleniyor
İddianamenin İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesinin ardından davanın kabul edilip edilmeyeceği karara bağlanacak. Kabul edilmesi halinde yargılama süreci başlayacak ve dosyadaki deliller mahkeme aşamasında incelenecek.
