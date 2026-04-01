Lefkoşa’daki saldırı sonrası KKTC’den sert açıklama
Lefkoşa’daki saldırı sonrası KKTC’den sert açıklama geldi. Yiğitler Burcu’nda sivillere yönelik taş ve patlayıcı atıldığı bildirildi, süreç yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 23:04
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 23:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Lefkoşa’da ara bölgede yaşanan olayda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından bir grubun KKTC tarafındaki sivillere taş ve patlayıcı madde attığını açıkladı. Yerel saatle 13.30 sıralarında Yiğitler Burcu’nda meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından bölgedeki güvenlik ve diplomatik temasların nasıl ilerleyeceği izleniyor.
Olayın yaşandığı nokta ve ilk bilgiler
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın açıklamasına göre, olay ara bölgede yer alan Yiğitler Burcu’nda meydana geldi. Söz konusu grubun sivilleri hedef aldığı ve taş ile patlayıcı madde kullandığı bildirildi.
Bölgenin geçiş ve temas açısından hassas konumda bulunduğu belirtilirken, olayın ardından ilgili kurumlar arasında temasların başlatıldığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erhürman’dan açıklama
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada olayı kınadı ve hızlı müdahale çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin sorumluluk alanına dikkat çekildi.
Erhürman, ara bölgede gerekli önlemlerin alınmamış olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yetkili makamlarla temas kurulduğunu ve gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.
Adli süreç ve beklentiler
KKTC makamları, olayın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin adli süreci başlatması gerektiğini bildirdi. Sorumluların tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması yönünde beklenti ifade edildi.
Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirirken, sürecin ilgili kurumlar tarafından yakından izlendiğini kaydetti.
