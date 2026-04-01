Bakan Işıkhan duyurdu! 72 ilaç geri ödeme listesinde

Farklı tedavi alanlarına yönelik 69'u yerli üretim olmak üzere toplam 72 ilaç Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildi.

Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 10:31
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 10:32
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu 69'u yerli üretim 72 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla önemli bir adım attıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kanser başta olmak üzere birçok hastalıkla mücadelede kullanılan ilaçlara ve tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştırıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme listemizin kapsamını genişlettik. 69'u yerli üretim olmak üzere 72 ilacı daha listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyorum."

Işıkhan, bu ilaçlardan 6'sının kanser, 6'sının kronik immün trombositopenik purpura (ITP), 6'sının diyabet, 5'inin kolesterol, 3'ünün multiple skleroz (MS) ilacı olduğunu kaydetti.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme listemizin kapsamını genişlettik.

— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 1, 2026

