A Milli Futbol Takımı'nın Kosova zaferi dünya basınının gündeminde!
2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda mağlup eden A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. 24 yıllık hasrete son veren ay yıldızlılar dünya basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 10:30
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 10:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Takım, 24 yılın ardından Dünya Kupası'na gidiyor. A Milli Takım'ın tarihi Kosova zaferi dış basına da geniş yer aldı. İşte Millilerin başarısının ardından atılan başlıklar...
"BEKLEYİŞİNİ BİTİRDİ"
Al Jazeera: "Türkiye, play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıllık Dünya Kupası bekleyişini bitirdi ve 2002'den bu yana ilk kez futbolun en büyük sahnesine geri döndü."
"24 YIL SONRA KUPADA"
BBC Sports: "Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Kosova'yı zor da olsa yenen Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda."
"BİLETİ GARANTİLEDİ"
BILD: "Son katılımdan 24 yıl sonra! Türkiye Dünya Kupası biletini garantiledi."
"BEKLEYİŞE SON VERDİ"
DAILY STAR: "Türkiye, Kosova'yı play-off finalinde yenerek dünya Kupası finallerine kaldı ve 24 yıllık bekleyişe son verdi."
"DAHA ZOR HALE GELDİ"
THE ATHLETIC: "Türkiye'nin Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki son yeri almasının ardından, ABD'nin ilerleme şansı, Amerikalı taraftarların ilk başta düşündüğünden daha zor hale geldi."
"ABD'NİN RAKİBİ OLDU"
ESPN: "Türkiye play-off finalinde kazandı ve Dünya Kupası'nda ABD'nin rakibi oldu."
"DÜNYA KUPASI'NA GİDİYOR"
AS: "Arda Güler'li Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidiyor. Priştine'de oynanan maçta 1-0'lık galibiyet aldılar."
"ZOR ANLAR GEÇİRSE DE..."
MARCA: "Türkiye ve Güler, Kosova karşısında son anları zorlanarak geçirse de 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyor."
"NİHAYET GERİ DÖNDÜ"
FOX SOCCER: "Türkiye nihayet Dünya Kupası'na geri döndü."
"SON RAKİBİNİ ÖĞRENDİ"
MLS SOCCER: "ABD son rakibini de öğrendi! Türkiye D Grubu'na katıldı."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar