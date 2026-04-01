A Milli Futbol Takımı'nın Kosova zaferi dünya basınının gündeminde!

2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda mağlup eden A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. 24 yıllık hasrete son veren ay yıldızlılar dünya basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 10:30
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 10:31
Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım, 24 yılın ardından Dünya Kupası'na gidiyor. A Milli Takım'ın tarihi Kosova zaferi dış basına da geniş yer aldı. İşte Millilerin başarısının ardından atılan başlıklar...

"BEKLEYİŞİNİ BİTİRDİ"

Al Jazeera: "Türkiye, play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıllık Dünya Kupası bekleyişini bitirdi ve 2002'den bu yana ilk kez futbolun en büyük sahnesine geri döndü."

"24 YIL SONRA KUPADA"

BBC Sports: "Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Kosova'yı zor da olsa yenen Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda."

"BİLETİ GARANTİLEDİ"

BILD: "Son katılımdan 24 yıl sonra! Türkiye Dünya Kupası biletini garantiledi."

"BEKLEYİŞE SON VERDİ"

DAILY STAR: "Türkiye, Kosova'yı play-off finalinde yenerek dünya Kupası finallerine kaldı ve 24 yıllık bekleyişe son verdi."

"DAHA ZOR HALE GELDİ"

THE ATHLETIC: "Türkiye'nin Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki son yeri almasının ardından, ABD'nin ilerleme şansı, Amerikalı taraftarların ilk başta düşündüğünden daha zor hale geldi."

"ABD'NİN RAKİBİ OLDU"

ESPN: "Türkiye play-off finalinde kazandı ve Dünya Kupası'nda ABD'nin rakibi oldu."

"DÜNYA KUPASI'NA GİDİYOR"

AS: "Arda Güler'li Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidiyor. Priştine'de oynanan maçta 1-0'lık galibiyet aldılar."

"ZOR ANLAR GEÇİRSE DE..."

MARCA: "Türkiye ve Güler, Kosova karşısında son anları zorlanarak geçirse de 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyor."

"NİHAYET GERİ DÖNDÜ"

FOX SOCCER: "Türkiye nihayet Dünya Kupası'na geri döndü."

"SON RAKİBİNİ ÖĞRENDİ"

MLS SOCCER: "ABD son rakibini de öğrendi! Türkiye D Grubu'na katıldı."

