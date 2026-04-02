İstanbul Havalimanı'ndaki gümrüklü alandan usulsüz çıkardıkları ürünleri sattıkları belirlenen 4 gümrük görevlisi gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 14:10
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 14:10
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde görevli 4 personelin, görevlerinin getirdiği kolaylıklardan faydalanarak gümrüklü alandan usulsüz olarak çıkardıkları malzemeleri piyasaya sürdükleri tespit edildi.
Bu kapsamda 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde 90 paket sigara, 83 parfüm, 77 gözlük, 33 ayakkabı ile şal ve çanta gibi ürünler, 21 içki şişesi, 2 kulaklık ve saat ele geçirildi.
Öte yandan şüphelilerin, gümrük alanında kolilerde bulunan içki şişelerini açarak eğlendikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gümrükte skandal görüntüler! Malları çalarken eğlenmişler
