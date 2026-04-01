Akdeniz açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin saati ve derinliği dikkat çekerken detaylar açıklandı.

Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 20:54
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 20:56
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz açıklarında, saat 20.11’de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre depremin derinliği 38,1 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssü Akdeniz açıkları olarak kaydedilirken, gelişmeler yakından izleniyor.

Depremin teknik verileri açıklandı

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sarsıntı yerin 38,1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçülürken, saat bilgisi 20.11 olarak paylaşıldı.

Merkez üssü Akdeniz açıkları olarak kaydedildi

Yetkili kurum tarafından paylaşılan verilere göre depremin merkez üssü Akdeniz açıkları olarak belirlendi. Depremin kara üzerindeki etkilerine ilişkin resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor.

