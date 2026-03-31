Ankara’da AVM’den 18 yaş altına hafta sonu kısıtlaması
Ankara’da AVM 18 yaş altı kısıtlaması hafta sonu uygulanacak. Güvenlik gerekçesiyle alınan kararın kapsamı ve uygulama detayları dikkat çekiyor.
Haber Giriş Tarihi: 31.03.2026 22:51
Haber Güncellenme Tarihi: 31.03.2026 22:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi, hafta sonları 18 yaş altındaki bireylerin velisiz girişine sınırlama getirdi. AVM yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre karar, son dönemde yaşanan güvenlik sorunları ve artan şikayetler doğrultusunda, kolluk kuvvetleri ile yapılan değerlendirmeler sonrası alındı. Uygulamanın önümüzdeki süreçte benzer alanlarda yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı izlenecek.
Güvenlik gerekçesiyle yeni uygulama
AVM’den yapılan yazılı açıklamada, ziyaretçilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmesinin öncelik olduğu belirtildi. Özellikle hafta sonlarında 18 yaş altı gruplar arasında yaşanan sözlü tartışmaların zaman zaman fiziki kavgaya dönüştüğü ve bu durumun hem ziyaretçiler hem de mağaza çalışanları tarafından şikayet konusu olduğu ifade edildi.
Kolluk kuvvetleri ile değerlendirme yapıldı
Açıklamada, alınan tedbirlerin ilgili kolluk birimleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda hayata geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Uygulama kapsamında, sözlü veya fiziki kavga çıkaran kişilerin alışveriş merkezine girişlerinin sınırlandırılabildiği belirtildi.
Velisiz girişler hafta sonu sınırlandırıldı
Yeni düzenlemeye göre, 18 yaş altındaki bireyler hafta sonları alışveriş merkezine ancak aileleri eşliğinde giriş yapabilecek. Hafta içi uygulamaya ilişkin herhangi bir kısıtlamaya yer verilmedi.
Amaç güvenli ortam vurgusu
AVM yönetimi, kararın gençleri dışlamak veya ayrımcılık yapmak amacı taşımadığını belirtti. Açıklamada, düzenlemenin hem gençlerin güvenliğini sağlamak hem de tüm ziyaretçiler için huzurlu bir ortam oluşturmak amacıyla alındığı ifade edildi.
Benzer uygulamalara dikkat çekildi
Açıklamada ayrıca, benzer güvenlik uygulamalarının Türkiye’nin farklı noktalarında dönemsel olarak hayata geçirilebildiği bilgisine yer verildi. Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerin eksik değerlendirildiği belirtilerek, doğru bilgilendirme yapılmasının önemine vurgu yapıldı.
