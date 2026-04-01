Tel Aviv’de art arda patlamalar sonrası sirenler yükseldi
Tel Aviv’de patlamalar ve sirenler bölgede süren çatışmaların seyrini yeniden gündeme taşıdı. Art arda duyulan patlama sesleri ve kesintisiz sirenler, güvenlik risklerinin hangi aşamaya evrileceğine dair belirsizliği artırıyor.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 18:36
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 18:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Orta Doğu’da 28 Şubat 2026’da İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarda bir ay geride kalırken, Tel Aviv yeniden hedef oldu. Kentte gün içinde beş kez sirenlerin çaldığı ve şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Olaylara ilişkin resmi açıklamalar ve sahadaki gelişmeler yakından izleniyor.
Tel Aviv’de saldırılar yeniden yoğunlaştı
İsrail’in merkezi konumundaki Tel Aviv’de art arda gerçekleşen saldırılar, çatışmaların coğrafi kapsamının genişlediğine işaret etti. Siren sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte kent genelinde güvenlik protokolleri uygulanırken, patlama seslerinin farklı noktalardan duyulduğu aktarıldı.
İsrail basını saldırıları alışılmadık olarak nitelendirdi
İsrail basınında yer alan haberlerde, peş peşe gerçekleşen saldırılar “alışılmadık bir saldırı” olarak tanımlandı. Saldırıların yoğunluğu ve zamanlaması, mevcut güvenlik dinamikleri açısından dikkat çekici bulundu.
Trump’tan ateşkes açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran yönetiminin ateşkes talebinde bulunduğunu ileri sürdü. Trump, Hürmüz Boğazı’nın açık ve güvenli hale gelmesi durumunda ateşkesin değerlendirilebileceğini ifade etti.
İran’dan Hürmüz Boğazı mesajı
İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın İran Deniz Kuvvetleri kontrolünde olduğu belirtildi. Açıklamada, boğazın “düşmanlara açılmayacağı” ifade edilirken, bölgedeki deniz güvenliğine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar