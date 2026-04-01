Türklerin vazgeçilmez rolüne övgü: Türkiye olmadan mümkün değil
Türklerin vazgeçilmez rolüne övgü: Türkiye olmadan mümkün değil
Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı danışmanı İsmet Fatih Cancar, Türkiye'nin güvenlik konusundaki vazgeçilmez rolünün görülmesine rağmen uzun yıllardır Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin tamamlanmamasına işaret ederek, 'Bence Brüksel ve Avrupa genelindeki birçok ulusal hükümet, Avrupa kıtasının güvenliğinin, Türkiye'nin bu konudaki kapasitesi, konumu ve rolü olmadan mümkün olmadığını fark etti.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 11:33
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 11:34
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'ya katılan Cancar, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik "kağıttan kaplan" eleştirilerine ilişkin soruyu yanıtlayan Cancar, müşterek savunmaya ilişkin söylemde bir artış görüldüğünü ancak bunun bir liderin görüşlerine bağlı olmadığını söyledi.
Cancar, müşterek savunmanın koşulsal değil otomatik olduğunu ve korunması gerektiğinin altını çizerek, NATO'da ancak doğru yük paylaşımı yapılırsa ve siyasal yükümlülükler yerine getirilirse müşterek savunmanın işe yarar hale geleceğini dile getirdi.
TÜRKİYE İLE YAKINLAŞMA
Avrupa ülkelerinin güvenlik alanında Türkiye ile yakınlaşmasının doğal akışta gerçekleştiğinden bahseden Cancar, ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO'nun sunmakta başarısız olduğu güvenlik paktlarının ikili veya hibrit çok taraflı düzeyde görüşmelerle gerçekleştirilmeye çalışıldığını söyledi.
TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Cancar, Balkan ülkelerinin de birbiriyle güvenlik paktları imzaladığına işaret ederek, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve siyasi egemenliğin dışarıdan müdahaleler olmadan korunması için çalıştıklarını belirtti.
Bosna Hersek'teki savunma ve güvenlik kurumlarının kapasitesinin artırılmasında, uzun yıllardır stratejik bir ortak olan Türkiye ile çalıştıklarının altını çizen Cancar, Türkiye'nin bölgede tarihi ve kültürel anlamda oynadığı role dikkati çekti.
"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL"
Cancar, Türkiye'nin güvenlik konusundaki vazgeçilmez rolünün görülmesine rağmen uzun yıllardır AB üyelik sürecinin tamamlanmamasına işaret ederek, "Bence Brüksel ve Avrupa genelindeki birçok ulusal hükümet, Avrupa kıtasının güvenliğinin, Türkiye'nin bu konudaki kapasitesi, konumu ve rolü olmadan mümkün olmadığını fark etti." dedi.
AB'nin, ABD'deki ve Rusya'daki yönetimlerin karşısında kendi gerçekliğini şekillendiren bir aktör olabilmesi için Türkiye'nin kapasitelerinden yararlanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Cancar, ABD'nin NATO'daki Avrupa ülkelerine gönderdiği mesajın Avrupa'nın güvenliği için ABD'ye bel bağlanmaması gerektiğinin anlaşılmasına yardımcı olduğunu anlattı.
Cancar, "İki stratejik hedefimiz var ve bu hedefler değişmedi: NATO ve AB üyeliği. Bosna Hersek hükümeti de savunma ve güvenlik reformlarımızı NATO'nun bizden beklediği doğrultuda yürütmek için aralıksız çalışıyor." ifadesini kullandı.
Ülkesinin Rusya ve Sırbistan gibi dış güçler tarafından desteklenen ayrılıkçı politikalar ve dış çalkantılı bir dönemden geçtiğini söyleyen Cancar, Bosna Hersek'in ortaklarıyla beraber çalışarak kendini koruyacağını kaydetti.
Türklerin vazgeçilmez rolüne övgü: Türkiye olmadan mümkün değil
Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı danışmanı İsmet Fatih Cancar, Türkiye'nin güvenlik konusundaki vazgeçilmez rolünün görülmesine rağmen uzun yıllardır Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin tamamlanmamasına işaret ederek, 'Bence Brüksel ve Avrupa genelindeki birçok ulusal hükümet, Avrupa kıtasının güvenliğinin, Türkiye'nin bu konudaki kapasitesi, konumu ve rolü olmadan mümkün olmadığını fark etti.' dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'ya katılan Cancar, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik "kağıttan kaplan" eleştirilerine ilişkin soruyu yanıtlayan Cancar, müşterek savunmaya ilişkin söylemde bir artış görüldüğünü ancak bunun bir liderin görüşlerine bağlı olmadığını söyledi.
Cancar, müşterek savunmanın koşulsal değil otomatik olduğunu ve korunması gerektiğinin altını çizerek, NATO'da ancak doğru yük paylaşımı yapılırsa ve siyasal yükümlülükler yerine getirilirse müşterek savunmanın işe yarar hale geleceğini dile getirdi.
TÜRKİYE İLE YAKINLAŞMA
Avrupa ülkelerinin güvenlik alanında Türkiye ile yakınlaşmasının doğal akışta gerçekleştiğinden bahseden Cancar, ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO'nun sunmakta başarısız olduğu güvenlik paktlarının ikili veya hibrit çok taraflı düzeyde görüşmelerle gerçekleştirilmeye çalışıldığını söyledi.
TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Cancar, Balkan ülkelerinin de birbiriyle güvenlik paktları imzaladığına işaret ederek, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve siyasi egemenliğin dışarıdan müdahaleler olmadan korunması için çalıştıklarını belirtti.
Bosna Hersek'teki savunma ve güvenlik kurumlarının kapasitesinin artırılmasında, uzun yıllardır stratejik bir ortak olan Türkiye ile çalıştıklarının altını çizen Cancar, Türkiye'nin bölgede tarihi ve kültürel anlamda oynadığı role dikkati çekti.
"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL"
Cancar, Türkiye'nin güvenlik konusundaki vazgeçilmez rolünün görülmesine rağmen uzun yıllardır AB üyelik sürecinin tamamlanmamasına işaret ederek, "Bence Brüksel ve Avrupa genelindeki birçok ulusal hükümet, Avrupa kıtasının güvenliğinin, Türkiye'nin bu konudaki kapasitesi, konumu ve rolü olmadan mümkün olmadığını fark etti." dedi.
AB'nin, ABD'deki ve Rusya'daki yönetimlerin karşısında kendi gerçekliğini şekillendiren bir aktör olabilmesi için Türkiye'nin kapasitelerinden yararlanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Cancar, ABD'nin NATO'daki Avrupa ülkelerine gönderdiği mesajın Avrupa'nın güvenliği için ABD'ye bel bağlanmaması gerektiğinin anlaşılmasına yardımcı olduğunu anlattı.
Cancar, "İki stratejik hedefimiz var ve bu hedefler değişmedi: NATO ve AB üyeliği. Bosna Hersek hükümeti de savunma ve güvenlik reformlarımızı NATO'nun bizden beklediği doğrultuda yürütmek için aralıksız çalışıyor." ifadesini kullandı.
Ülkesinin Rusya ve Sırbistan gibi dış güçler tarafından desteklenen ayrılıkçı politikalar ve dış çalkantılı bir dönemden geçtiğini söyleyen Cancar, Bosna Hersek'in ortaklarıyla beraber çalışarak kendini koruyacağını kaydetti.
Çok Okunanlar