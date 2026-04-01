Kocaeli'de eğlence mekanında 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı. Olaya ilişkin 1844 saat kayıt izlenirken, incelemeler sonucunda İstanbul ve Sakarya'da ikamet ettiği tespit edilen şüphelilerin çalıntı 'ikiz plakalı' bir araç kullanarak başka bir araçla koordineli hareket ettikleri anlaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 08:28
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 09:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda çevredeki işyerlerinin ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından 1844 saat kayıt izlendi.
İncelemeler sonucunda İstanbul ve Sakarya'da ikamet ettiği tespit edilen şüphelilerin çalıntı "ikiz plakalı" bir araç kullanarak başka bir araçla koordineli hareket ettikleri anlaşıldı.
İstanbul ve Sakarya'da 22 adrese düzenlenen operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 2'si yurt dışı çıkış yasağı 1'i ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan olaya ilişkin dün İstanbul ve Sakarya'da 4 adrese düzenlenen operasyonlarda 4 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Eğlence mekanındaki katliamda ikiz plaka oyunu
Kocaeli'de eğlence mekanında 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı. Olaya ilişkin 1844 saat kayıt izlenirken, incelemeler sonucunda İstanbul ve Sakarya'da ikamet ettiği tespit edilen şüphelilerin çalıntı 'ikiz plakalı' bir araç kullanarak başka bir araçla koordineli hareket ettikleri anlaşıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda çevredeki işyerlerinin ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından 1844 saat kayıt izlendi.
İncelemeler sonucunda İstanbul ve Sakarya'da ikamet ettiği tespit edilen şüphelilerin çalıntı "ikiz plakalı" bir araç kullanarak başka bir araçla koordineli hareket ettikleri anlaşıldı.
İstanbul ve Sakarya'da 22 adrese düzenlenen operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 2'si yurt dışı çıkış yasağı 1'i ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan olaya ilişkin dün İstanbul ve Sakarya'da 4 adrese düzenlenen operasyonlarda 4 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
