ABD NATO’dan çıkarsa ne olur sorusu, Donald Trump’ın ittifaka yönelik açıklamaları sonrası yeniden gündeme geldi. ABD’nin NATO’dan ayrılma ihtimali, Avrupa güvenlik mimarisinden Türkiye’nin konumuna kadar birçok başlıkta tartışılırken, uzmanlar olası senaryoların küresel dengeleri etkileyebileceğine işaret ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 18:14
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 18:35
ABD Başkanı Donald Trump, NATO’ya yönelik eleştirilerinde ittifaktan çıkmanın gündeme gelebileceğini ifade etti. NATO ülkelerinin bazı krizlerde yeterli destek vermediğini belirten Trump’ın sözleri, özellikle Avrupa’da güvenlik politikalarının geleceğine ilişkin tartışmaları hızlandırdı.
NATO’nun en büyük askeri gücünü oluşturan ABD’nin pozisyonu, ittifakın caydırıcılığı açısından kritik görülüyor. Bu nedenle olası bir ayrılık senaryosu, sadece askeri değil, siyasi ve ekonomik sonuçlarıyla da gündemde yer alıyor.
ABD’siz NATO senaryosu nasıl şekillenebilir
Uzman değerlendirmelerine göre ABD’nin NATO’dan ayrılması teknik ve siyasi açıdan zorlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Ancak böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda ittifakın mevcut yapısının ciddi şekilde sarsılabileceği belirtiliyor.
Avrupa ülkelerinin son yıllarda kendi savunma kapasitelerini artırma yönünde adımlar attığı bilinirken, ABD’nin yokluğunda bu sürecin hızlanabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda “Avrupa Ordusu” fikrinin yeniden güç kazanabileceği değerlendiriliyor.
Türkiye’nin konumu neden kritik görülüyor
Türkiye’nin NATO içindeki jeostratejik konumu, olası bir dönüşüm sürecinde daha fazla öne çıkabilecek başlıklar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre Avrupa merkezli yeni bir savunma yapılanmasında Türkiye’nin askeri kapasitesi ve coğrafi konumu belirleyici unsurlar arasında bulunuyor.
Türkiye’nin mevcut NATO üyeliği çerçevesinde sahip olduğu operasyonel tecrübe ve bölgesel etkisi, alternatif güvenlik mimarilerinde de rol üstlenebileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde savunma iş birliklerinin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.
