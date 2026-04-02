Güvercin kulübesini uyuşturucu deposuna çevirmiş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde boş arazideki güvercin kulübesine gizlediği 28 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti satarken yakalanan İ.M., Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 10:34
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 10:35
Adana'nın Yüreğir ilçesinde sıra dışı bir uyuşturucu operasyonu mahkemede karara bağlandı. Boş arazideki güvercin kulübesini uyuşturucu deposu olarak kullanan ve gece saatlerinde satış yaparken suçüstü yakalanan sanık İ.M., ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
GÜVERCİN KULÜBESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.M, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, polis ekiplerince Akdeniz Mahallesi Karataş Caddesi'nde iş yerinin arkasında bulunan boş arazideki güvercin kulübesinde sakladığı 28,06 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti yanına gelen 2 kişiye satarken yakalandığını belirtti.
Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak İ.M'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Sanık İ.M, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
