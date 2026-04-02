Hizbullah roketlerinde İsrail'de 3 noktaya isabet

Lübnan'daki Hizbullah'ın 30'dan fazla roketle İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıda roketler Kiryat Şimona'da 3 noktaya isabet etti, 2 kişi hafif yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 10:33
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 10:34
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, sabah saatleri itibarıyla Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alması nedeniyle farklı bölgelerde sık sık sirenler çaldı.

HİZBULLAH 30'DAN FAZLA ROKET SALDIRISI

Hizbullah'ın 30'dan fazla roketle düzenlediği saldırıda 3 roket, Kiryat Şimona'da farklı noktalara isabet etti, bir binada büyük hasar meydana geldi.

2 KİŞİYE OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

İsrail acil yardım servisi, isabetler sonucu oluşan şarapneller nedeniyle hafif yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale ettiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin isabet alan bölgelerde çalışmalar yaptığı aktarıldı.

