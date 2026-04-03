Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü gelişmesiTürkiye ile Rusya arasındaki diplomatik temasların seyrine ilişkin yeni başlıkları gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 19:25
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 19:27
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran’a yönelik saldırıları onaylamadığını, İran’ın bölge ülkelerine verdiği karşılıkları da tasvip etmediğini ifade etti.
Erdoğan, savaşın daha fazla kontrolden çıkmaması için Türkiye’nin tüm taraflarla barış ve istikrar odaklı temaslarını sürdürdüğünü belirtti.
İsrail politikalarına yönelik mesaj verildi
Görüşmede Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin bölgedeki politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölge genelindeki saldırgan adımların önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Kudüs’ün statüsüne yönelik girişimlere müsaade edilmeyeceğini kaydetti.
Suriye ve Ukrayna başlıkları gündemde yer aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve ülkede istikrarı artıracak adımların Türkiye ile Rusya’nın ortak çıkarına olduğunu vurguladı. Mevcut kazanımların korunmasının önemine dikkat çekildi.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak ise Erdoğan, sürecin barışla sonuçlanması için Türkiye’nin yürüttüğü girişimlerin sekteye uğramaması gerektiğini ifade etti. Karadeniz’de sivil gemilere yönelik saldırıların istikrarı olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, İran kaynaklı gerilimlerin yeni çatışma alanları oluşturmaması gerektiğini dile getirdi.
Diplomatik temaslar sürüyor
Türkiye’nin bölgesel ve küresel krizlerde denge politikası kapsamında temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, önümüzdeki süreçte liderler düzeyinde diplomatik görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.
