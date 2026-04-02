KKTC’ye yönelik saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklama geldi. GKRY sınırında yaşanan olayların ardından verilen mesajlar, sürecin nasıl şekilleneceğine yönelik dikkatleri artırdı.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 21:45
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 21:47
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınır hattında, terör örgütü EOKA’nın kuruluş yıl dönümü kapsamında toplanan gruplar, Lefkoşa’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafındaki Yiğitler Burcu’nda bulunan sivillere taş, sopa ve el yapımı patlayıcılarla saldırı gerçekleştirdi. Olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamada bulundu.
Sınır hattında saldırı gerçekleşti
GKRY tarafında toplanan grupların sınırın sıfır noktasına gelerek gerçekleştirdiği saldırıda, KKTC tarafında bulunan sivil vatandaşlar hedef alındı. Saldırıda taş ve sopaların yanı sıra el yapımı patlayıcıların kullanıldığı bildirildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “EOKA terör örgütü destekçilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik saldırısını lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.
Çelik açıklamasında, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, “Bu terör destekçileri hukuk önünde hesap vermelidir. Kıbrıs Türklerinin her zaman ve her koşulda yanındayız” dedi.
Ömer Çelik’ten KKTC’ye yönelik saldırıya tepki
KKTC’ye yönelik saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklama geldi. GKRY sınırında yaşanan olayların ardından verilen mesajlar, sürecin nasıl şekilleneceğine yönelik dikkatleri artırdı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınır hattında, terör örgütü EOKA’nın kuruluş yıl dönümü kapsamında toplanan gruplar, Lefkoşa’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafındaki Yiğitler Burcu’nda bulunan sivillere taş, sopa ve el yapımı patlayıcılarla saldırı gerçekleştirdi. Olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamada bulundu.
Sınır hattında saldırı gerçekleşti
GKRY tarafında toplanan grupların sınırın sıfır noktasına gelerek gerçekleştirdiği saldırıda, KKTC tarafında bulunan sivil vatandaşlar hedef alındı. Saldırıda taş ve sopaların yanı sıra el yapımı patlayıcıların kullanıldığı bildirildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “EOKA terör örgütü destekçilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik saldırısını lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.
Çelik açıklamasında, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, “Bu terör destekçileri hukuk önünde hesap vermelidir. Kıbrıs Türklerinin her zaman ve her koşulda yanındayız” dedi.
