F-35'lerle birlikte kullanacaklar: Türkiye'nin yeni silahına kafayı fena taktılar
Kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan Bayraktar TB3, dünyanın dikkatini üzerinde toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda İtalya, Türkiye'nin son hava yetenekleri arasında gösterilen TB3'e büyük ilgi gösteriyor. TB3 SİHA'dan ‘süper dron' olarak bahseden İtalyan basını, yerli ve milli silahımızın özellikle deniz kullanımı için tasarlandığının altını çizdi. Haberde ayrıca, İtalyan Donanması için böyle bir sistemin, F-35B'lerle entegre edilebileceği, yüksek teknoloji ürünü insanlı unsurları uygun maliyetli insansız platformlarla birleştirerek, uçak gemisi hava kanadı operasyonlarına daha esnek ve katmanlı bir yaklaşım sağlayabileceği ifade edildi.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 07:08
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 09:09
İtalyan Donanması, uçak gemisi tabanlı insansız hava araçları yeteneklerini genişletme yolunda yeni bir adım olarak Bayraktar TB3 insansız hava aracını satın almaya hazırlanıyor. Söz konusu duyuru, İtalyan Donanması Komutanı Koramiral Berutti Bergotto tarafından geçtiğimiz günlerde dile getirildi.
25 Mart'ta İtalyan Senatosu Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi önünde konuşan Koramiral Berutti Bergotto, Baykar tarafından geliştirilen ve Cavour uçak gemisinden işletilmesi beklenen TB3 sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini doğruladı.
DENİZCİLİK VE KEŞİF OPERASYONLARINA YENİ YETENEK KAZANDIRDI
İtalyan basını, Roma'nın, yaygın olarak ihraç edilen Bayraktar TB2'nin deniz versiyonu olan TB3'ün ilk Avrupalı müşterisi olmaya hazırlandığını bildirdi. TB2'nin, geniş çaplı operasyonel kullanım görmüş ve dünya çapında 30'dan fazla ülkeye ihraç edildiğinin altı çizilen haberde, TB3'ün bu deneyime dayanarak, kısa güverteli uçak gemilerinden operasyon yapabilme yeteneği de dahil olmak üzere, denizcilik ve keşif operasyonlarına yeni özellikler getirdiği vurgulandı.
TB3'ün, TCG Anadolu gibi kısa kalkış yapabilen uçak gemilerinden operasyonlar için özel olarak geliştirildiği ifade edilen haberde, platformun, güverte kullanımını ve depolamayı optimize etmek için katlanabilir kanatlara, güçlendirilmiş iniş takımlarına ve denizcilik ortamlarına uyarlanmış sistemlere sahip olduğu dile getirildi.
TB3, NATO TATBİKATINDA BÜYÜLEDİ
NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı sırasında, TCG Anadolu'dan konuşlandırılan TB3 insansız hava araçlarının, istihbarat, gözetleme, keşif (ISR) ve taarruz görevleri de dahil olmak üzere çeşitli yeteneklerini sergilediği aktarıldı.
Bayraktar TB3'ün İtalyan Cavour gemisinde kullanılmasının, halihazırda uçak gemisinden F-35B kısa kalkış ve dikey iniş (STOVL) savaş uçakları kullanan İtalyan Donanması için önemli bir gelişme anlamına geleceği ifade edildi.
"ÇOK UYGUN BİR SİLAH"
TB3'ün, hassas güdümlü mühimmat taşıma ve uzun süreli görevler yürütme kapasitesine sahip olduğu dile getirilen haberde, deniz gözetimi, hedef belirleme ve küçük çaplı saldırı operasyonları gibi roller için TB3'ün çok uygun silah olduğu aktarıldı.
F-35B SAVAŞ JETLERİ İLE ENTEGRE PLANI
İtalyan Donanması için böyle bir sistemin, F-35B'lerle entegre etmek, yüksek teknoloji ürünü insanlı unsurları uygun maliyetli insansız platformlarla birleştirerek, uçak gemisi hava kanadı operasyonlarına daha esnek ve katmanlı bir yaklaşım sağlayabileceğinin de altı çizildi.
