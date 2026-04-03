Marmaray’da intihar girişimi sonrası seferler gecikti
Marmaray’da intihar girişimi sonrası seferler gecikti. Göztepe istasyonunda yaşanan olayın ardından resmi açıklama geldi, ulaşımda aksamalar sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 18:23
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 18:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul’da Marmaray hattında, Göztepe istasyonunda bir yurttaşın intihar girişiminde bulunması sonrası tren seferlerinde gecikmeler yaşandı. Olayın ne zaman gerçekleştiği ve müdahale sürecine ilişkin detaylar sınırlı kalırken, Marmaray işletmesi yolcuları bilgilendirdi. Yaşanan gelişme, yoğun saatlerde hattı kullanan yolcuların alternatif ulaşım arayışını artırdı.
Marmaray tarafından yapılan açıklamada, Göztepe istasyonunda meydana gelen olay nedeniyle tren seferlerinin planlanan saatlerde gerçekleştirilemediği bildirildi. Açıklama, resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu.
Göztepe istasyonunda yaşanan olay sonrası açıklama
Marmaray’ın X üzerinden yaptığı duyuruda, “Sayın Yolcularımız Göztepe istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Seferlerde gecikme ve yolcu yoğunluğu
Olay sonrası özellikle sabah ve gün içi yoğun saatlerde sefer aralıklarının uzadığı ve bazı duraklarda yolcu yoğunluğunun arttığı gözlendi. Yetkililer, hattın normale dönmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.
