Bakan Kurum yarın İstanbul için müjdeleri açıklayacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı duyuruda, İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm anahtar teslim ve kura töreninde yeni müjdelerin paylaşılacağını bildirdi. Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi’nde tamamlanan 591 konut ve 28 işyerinin kura çekimi 14.00’te yapılacak.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 23:07
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 23:10
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 591 konut ve 28 işyerinin yapımının tamamlandığını açıkladı. Proje kapsamında hak sahipleri için kura çekimi düzenlenecek.
Son üç ay içinde Ataşehir, Beyoğlu ve Kağıthane’de gerçekleştirilen anahtar teslim törenlerini hatırlatan Kurum, İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirtti.
Kura töreni saat ve yer bilgisi açıklandı
Kura töreninin 2026 yılı Nisan ayında Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te gerçekleştirileceği bildirildi. Törene vatandaşların katılımı davet edildi.
Bakan Kurum paylaşımında “Dirençli İstanbul için durmuyoruz, daha da hızlanıyoruz” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, İstanbul için yeni duyuruların da aynı program kapsamında yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
İstanbul için yeni açıklamalar bekleniyor
Ümraniye’de gerçekleştirilecek programda, sadece kura çekimi değil, aynı zamanda İstanbul genelini kapsayan yeni adımların da duyurulacağı belirtildi. Açıklanacak detayların kentsel dönüşüm sürecinin kapsamını genişletmesine yönelik olması öngörülüyor.
Program kapsamında paylaşılan proje görüntülerinde, tamamlanan konut ve işyerlerinin son durumuna yer verildi.
