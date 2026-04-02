TEM Kocaeli geçişinde ölümlü kaza Ankara yönünü kapattı
TEM Kocaeli geçişinde meydana gelen ölümlü zincirleme kaza sonrası Ankara yönü trafiğe kapandı. LPG tankeri ve tırların karıştığı kazada detaylar geliyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 19:37
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 19:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde, Malta Mahallesi mevkiinde Ankara istikametinde LPG tankeri, iki tır ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatılırken, bölgede ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Yetkililer, kazaya ilişkin detayların netleşmesiyle birlikte trafik akışının yeniden düzenlenebileceğini bildirdi.
Kaza nasıl meydana geldi
Edinilen bilgilere göre kazaya LPG tankeri ile biri mıcır yüklü iki tır ve bir otomobil karıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürerken, kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Can kaybı ve müdahale süreci
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, gerekli durumlarda çevredeki hastanelere sevk işlemleri gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri araçlarda güvenlik önlemleri alarak olası risklere karşı çalışma yürüttü.
Trafik akışı ve alınan önlemler
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Yolun yeniden trafiğe açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
