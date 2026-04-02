Bedelli askerlik ücreti artırıldı: Yeni tutar ne olacak?
Bedelli askerlik ücreti artırıldı. Meclis’te kabul edilen torba yasa ile tutar yaklaşık 417 bin liraya yükselirken yeni düzenlemenin kapsamı merak ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 20:06
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 20:07
Bedelli askerlik ücretini artıran mali düzenlemeyi içeren torba kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme ile bedelli askerlik ücreti yaklaşık 335 bin liradan 417 bin liraya yükseltildi. Aynı kanun kapsamında ortopedik engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan bireyler için ÖTV muafiyetli araç alımına ilişkin yeni haklar da tanımlandı. Yeni tutarın uygulama takvimi ve başvuru sürecine ilişkin detayların ilgili kurumlar tarafından açıklanması bekleniyor.
Bedelli askerlik ücreti hangi seviyeye yükseldi
Kabul edilen düzenleme ile bedelli askerlik ücreti yaklaşık 82 bin liralık artışla 417 bin lira seviyesine çıkarıldı. Artışın, memur aylık katsayısına bağlı hesaplama sistemindeki güncellemeler çerçevesinde belirlendiği bildirildi. Yeni tutarın yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru yapacak yükümlüler için ödeme planı da bu seviyeden uygulanacak.
ÖTV muafiyetinde yeni kapsam
Kanun kapsamında ortopedik engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan bireylerin ÖTV’siz araç alabilmesine yönelik düzenleme de yer aldı. Yeni uygulama ile engelli bireylerin araç ediniminde kapsam genişletilirken, düzenlemenin usul ve esaslarının ilgili kurumlar tarafından yayımlanacak ikincil mevzuatla netleşmesi öngörülüyor.
Yürürlük ve uygulama süreci
Meclis’te kabul edilen torba yasanın Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bedelli askerlik ücreti ve ÖTV düzenlemesine ilişkin başvuru şartları ile teknik detayların, Milli Savunma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacağı ifade ediliyor.
