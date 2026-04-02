Balıkesir Sındırgı’da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Balıkesir Sındırgı’da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kandilli verilerine göre sarsıntının derinliği ve saati dikkat çekti.

Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 22:02
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 22:06
Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir Sındırgı’da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 21.22’de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak ölçülürken, derinliği 9,3 kilometre olarak kaydedildi. Depremin ardından bölgede veri akışı izlenmeye devam ederken, olası etkilerine ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Deprem hangi saatte ve nerede meydana geldi

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 21.22’de gerçekleşti. Depremin yerin 9,3 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi hangi verileri açıkladı

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Kurum tarafından paylaşılan teknik verilere göre sarsıntının konum ve derinlik bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.

