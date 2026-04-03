Elektrik ve doğal gaz tarifeleri 4 Nisan’da değişiyor
Elektrik ve doğal gaz tarifeleri 4 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile güncellendi. Enerji tarifelerinde farklı abone gruplarına göre değişen oranlarda artış uygulanırken, konut aboneleri için elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 25 oranında artış gerçekleştirildi. Yeni tarifelerin, önümüzdeki dönemde tüketim maliyetlerine nasıl yansıyacağı izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 20:57
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 20:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Elektrik tarifelerinde konut aboneleri için belirlenen yüzde 25’lik artışın yanı sıra, ticarethane ve sanayi abonelerinde de farklı oranlarda güncelleme yapıldı. Tarifelerdeki değişiklikler, enerji maliyetlerinin dağılımına göre şekillendirildi.
Doğal gaz tarafında ise konut aboneleri için ortalama yüzde 25 oranında artış uygulanırken, diğer abone gruplarında farklı oranlar belirlendi. Güncellenen tarifeler 4 Nisan 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak.
Enerji tarifelerinde yapılan düzenleme ile birlikte, abonelerin faturalarına yansıyacak yeni bedeller belirlenmiş oldu. Tarifelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, hane halkı ve işletmelerin enerji giderlerindeki değişim takip edilecek.
