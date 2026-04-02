NATO'nun kaderi Mehmetçik'in elinde!

Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 15:23
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 15:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD merkezli FDD'nin Türkiye'yi hedef alan "NATO üyeliği sorgulanmalı" raporuna en sert yanıt, ABD'nin eski Ulusal İstihbarat Direktörü Richard Grenell'den geldi.
İsrail yanlısı tutumuyla bilinen Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin NATO üyeliğini hedef alan rapor, uluslararası arenada tepkiyle karşılandı.
Fox News'te yer bulan ve Türkiye'nin Hamas ile Müslüman Kardeşler üzerindeki diplomatik kanallarını "üyelik sorgulaması" için bir gerekçe olarak sunan rapora en sert cevap, ABD'nin eski Ulusal İstihbarat Direktörü Vekili Richard Grenell'den geldi.
"TÜRKİYE NATO İÇİN VAZGEÇİLMEZ"
İsrail destekçisi lobilerin etkisiyle hazırlanan raporda, Türkiye'nin bölgesel barış için yürüttüğü diplomasi trafiği "ittifaka aykırı" bir tutum gibi gösterilmeye çalışıldı.
Ancak bu manipülatif yaklaşıma karşı çıkan Richard Grenell, Türkiye'nin NATO için "tercih edilebilir" değil, "vazgeçilmez" bir ortak olduğunu vurguladı.
Grenell, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye 1952'den beri NATO üyesidir. Eğer Türkiye giderse, ittifak biter" ifadelerini kullanarak, Ankara'nın ayrılığının NATO'nun sonunu getirecek bir jeopolitik kırılma olacağını hatırlattı.
TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK HAKLARI VE NATO'DAKİ KİLİT ROLÜ
Türkiye, 1952'deki katılımından bu yana NATO'nun en büyük ikinci ordusu olarak İttifak'ın güney kanadını tek başına domine etmektedir.
Ankara'nın terörle mücadeledeki operasyonel gücü, Karadeniz'deki dengeleyici rolü ve Doğu Akdeniz'deki stratejik varlığı, İttifak'ın savunma mimarisinin temel taşlarını oluşturmaktadır.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
NATO'nun kaderi Mehmetçik'in elinde!
Çok Okunanlar