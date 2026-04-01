Savaş sonrası ilk mesaj! Trump konuşmasında ne açıklayacak?
Savaş sonrası Trump konuşması, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile başlayan çatışmaların ardından ilk kez ulusa sesleneceği açıklamayla gündeme geldi. Beyaz Saray’dan yapılacak konuşma bugün yerel saatle 21.00’de (TSİ 04.00) gerçekleşecek. Trump’ın konuşmasında NATO, İran politikası ve olası askeri adımlara ilişkin mesajlar vermesi beklenirken, küresel piyasalarda ve diplomatik çevrelerde dikkat bu açıklamaya çevrildi.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 19:34
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 19:42
ABD Başkanı Trump, konuşma öncesinde basına yaptığı değerlendirmede NATO’ya yönelik sert ifadeler kullandı. Trump, ittifaktan “iğrendiğini” belirtirken ABD’nin NATO’dan çekilmesini ciddi şekilde değerlendirdiğini ifade etti. Bu açıklama, transatlantik ilişkilerin geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
İran savaşı sonrası ilk ulusa sesleniş
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve bir ayı geride bırakan süreçte Trump, ilk kez doğrudan halka hitap edecek. Bu konuşma, savaşın seyri ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığı açısından kritik bir döneme işaret ediyor.
Olası askeri ve siyasi adımlar gündemde
Uluslararası basında yer alan iddialarda Trump’ın konuşmasında ABD’nin NATO’dan ayrılması ya da İran’a yönelik yeni bir kara harekâtı seçeneğini değerlendirebileceği öne sürüldü. Bu iddialar resmi olarak doğrulanmazken, konuşmanın içeriği merak konusu oldu.
İran’a ilişkin açıklamalar dikkat çekti
Reuters’a konuşan Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağını söyledi. Ayrıca İran’da “tam rejim değişikliği” yaşandığını iddia eden Trump, ABD’nin İran’dan hızlı şekilde çekileceğini ifade etti. Trump, “Daha birkaç hedefimiz var, gerekirse nokta vuruşları için geri döneceğiz” dedi.
