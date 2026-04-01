Raporunu yenilemeyen 6,6 milyon için MHRS hatırlatması
Sağlık Bakanlığı, geçerlilik süresi sona eren ilaç raporlarının, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ilgili branştan randevu alınarak yenilenmesi gerektiği uyarısında bulundu. 31 Mart itibarıyla süresi dolan ilaç raporları için vatandaşların MHRS üzerinden randevu alarak yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 12:36
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 12:37
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, COVID-19 salgınından bu yana yıllık olarak uzatılan ilaç raporlarının son geçerlilik tarihi 31 Mart 2026 olarak belirlenirken, bu süreçte vatandaşlara raporlarını yenilemeleri için bilgilendirmeler yapıldı.
Söz konusu tarihten itibaren mevcut raporların geçerliliğini yitirmesi nedeniyle vatandaşların raporlarını yenilemeleri gerekiyor.
6,6 milyon vatandaş raporunu yenilemedi
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla hastanelerde randevu kapasitesi artırılarak ülke genelinde 854 sağlık kurumunda ilaç raporu yenileme işlemlerine yönelik "Rapor Yenileme Klinikleri" oluşturuldu ve 10 milyon 309 bin 596 kişilik ek kapasite sağlandı.
Bu süre içerisinde vatandaşların raporlarını yenilenmesi amacıyla mesaj ve mail yoluyla bilgilendirme yapılmasına rağmen, ilaç raporunu yenilemesi gereken yaklaşık 6,6 milyon kişi, kendileri için tanımlanan "rapor yenileme" alanındaki öncelikli randevu hakkından yararlanmadı.
Özellikle COVID-19 döneminden bu yana raporu 5 kez otomatik olarak uzatılan vatandaşlar için hastalığın seyrinde değişiklik veya iyileşme ihtimali göz önünde bulundurularak raporların hekim muayenesi sonrası yenilenmesi kararı alındı.
Vatandaşlar MHRS üzerinden randevu alarak raporlarını yenileyebilecek
Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran 2025'ten itibaren rapor süresi dolacak vatandaşlara kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yaparak gerekli hatırlatmalarda bulundu. Ayrıca Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden öncelikli randevu imkanı sağlanarak vatandaşların süreci kolayca tamamlamaları hedeflendi.
Raporunu yenilemeyen vatandaşların, ilaç kullanımında herhangi bir aksaklık yaşamamaları adına en kısa sürede MHRS üzerinden ilgili branştan randevu alarak raporlarını yenilemeleri gerekiyor.
