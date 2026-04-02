Hükümet resmen açıkladı: Nevruz resmi bayram oluyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu katıldığı bir programda yeni bir resmi tatilin müjdesini verdi. Zorlu, Nevruz’un Türkiye’de resmi bayram olarak ilan edileceğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 18:22
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 18:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’ın hazırlayıp sunduğu “Anadolu Soruyor” programında, Nevruz’un Türkiye’de resmi bayram olarak ilan edileceğini belirtti.
Önümüzdeki dönemde...
Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çeşitli çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, Nevruz’un artık Türk dünyasının ortak bayramı olarak resmileşeceğini ifade etti.
Zorlu, vatandaşların yoğun ilgiyle beklediği bu gelişmenin, önümüzdeki dönemde yasal bir çerçeveye oturacağını kaydetti.
