Uçakta "canlı bomba" şakası yapan yolcuya hapis cezası
İstanbul Sabiha Gökçen-Şanlıurfa seferinde kardeşine "canlı bomba" diyerek şaka yapan yolcuya, "hava ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 14:48
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 14:49
AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Şanlıurfa seferini gerçekleştiren uçağında yaşanan "canlı bomba" şakası yargıya taşındı. Mahkeme, şaka yaptığı gerekçesiyle uçuşun aksamasına neden olan sanığı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
Edinilen bilgiye göre, 9 Şubat 2026 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkışa hazırlanan VF 3222 sefer sayılı uçakta iki kız kardeş arasında geçen diyalog, güvenlik krizine neden oldu. Yolculardan biri, yanındaki kardeşini kabin memuruna göstererek, "Bu canlı bomba, bunu uçağa almayın" ifadesini kullandı.
SEFER 3 SAAT GECİKTİ, GÜVENLİK ALARMI VERİLDİ
Söz konusu beyan üzerine uçakta ivedilikle güvenlik prosedürleri işletildi. Tüm yolcuların tahliye edildiği uçakta emniyet güçlerince bomba araması yapıldı. Detaylı incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, sefer yaklaşık 3 saatlik gecikmeyle gerçekleştirildi. Olay nedeniyle çok sayıda yolcu mağduriyet yaşadı.
Gözaltına alınan iki kardeş emniyetteki ifadelerinde, durumun sadece bir "şaka" olduğunu ve üzerlerinde herhangi bir patlayıcı bulunmadığını savundu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıslar, hava yolu şirketi tarafından bir yıl süreyle "kara liste"ye alınarak uçuşlardan men edildi.
KAMU DAVASI AÇILDI
Olayın şikayete tabi olmayan suçlar kapsamında bulunması nedeniyle savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonucunda kamu davası açıldı. Hazırlanan iddianamede sanığın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 223. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "hava ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" suçundan cezalandırılması talep edildi.
KARAR ONANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın eyleminin ulaşım güvenliğini tehlikeye attığına hükmederek, sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Söz konusu cezanın istinaf mahkemesi tarafından onanması durumunda sanığın cezaevine girmesi bekleniyor.
Öte yandan, hava yolu şirketinin seferde yaşanan gecikme ve oluşan ticari kayıp nedeniyle sanık aleyhine maddi tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.
